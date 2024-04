Jubiläumsmünzen  125 Jahre Perth Mint

Am 20. Juni 1899 öffnete die australische Münzprägeanstalt Perth Mint ihre Tore. Dieses Jahr feiert sie damit ihr 125-jähriges Jubiläum und veröffentlicht zu diesem Anlass eine limitierte Jubiläumsmünze in Ausführungen aus Gold, Silber oder Platin.Die Münze zeigt ein Känguru, einen Koala und ein Kookaburra, die die momentan bekannteste Münzserie der Prägestätte repräsentieren. Die Tiere sind kunstvoll inmitten einer Gold-Akazie angeordnet, dem nationalen Blumensymbol Australiens. Die Inschrift "1899 THE PERTH MINT 2024" erscheint in einer Schriftrolle am unteren Rand des Münzbilds. Neben dem Münzzeichen "P125", das auf das 125-jährige Bestehen der Perth Mint hinweist, sind auf der Rückseite Gewicht, Feingehalt und Prägejahr der Münze angegeben. Die Vorderseite zeigt das von Dan Thorne geschaffene Porträt von König Charles III. sowie den Nennwert der Münze.Die Goldmünzen werden in einer limitierten Stückzahl von 25.000 ausgegeben. Die Silberversion soll insgesamt auf 150.000 und die Platinversion auf 5.000 Exemplare beschränkt werden. Alle verfügen über ein Gewicht von jeweils einer Unze, einer Mikro-Laser-Gravur zur Authentifizierung und werden in einer Acrylkapsel präsentiert.© Redaktion GoldSeiten.de