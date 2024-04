Ein monetäres Dilemma

Führungspersönlichkeiten müssen viel Kritik einstecken. Das gehört zu ihrem Job. Präsidenten, Gouverneure, Vorstandsvorsitzende, Fußballtrainer, andere Top-Entscheidungsträger und sogar Ihr bescheidener Analytiker müssen sich für das verantworten, was unter ihrer Aufsicht geschieht - selbst wenn es nicht ihre Schuld ist. Der damalige General Dwight Eisenhower bereitete einen Brief für den Fall vor, dass die Landung in der Normandie 1944 scheitern würde, in dem er sich selbst die Schuld zuschrieb. Ich vermute, dass er wusste, dass dies sowieso geschehen würde.Das gilt auch für die Obrigkeiten der Federal Reserve. Ich habe ihnen viel Kummer bereitet (zu Recht, aber weniger in den letzten zwei Jahren), aber ich beneide sie auch nicht. Sie müssen mit unzuverlässigen Daten und innerhalb der von Politikern und ihren Vorgängern gesetzten Grenzen Entscheidungen treffen, bei denen viel auf dem Spiel steht. Die "richtige" Wahl steht ihnen nur selten zur Verfügung. Es ist schon bemerkenswert, dass überhaupt jemand bereit ist, diesen Job zu machen.Jetzt steht die Fed an einem wichtigen Wendepunkt. Nachdem sie die Geldpolitik zur Kontrolle der Inflation gestrafft hat, muss sie nun entscheiden, wie es weitergeht. Die erste Frage ist, ob die Inflation wirklich unter Kontrolle ist. Wenn dies der Fall ist, stellt sich die nächste Frage, ob die Politik, mit der sie kontrolliert wurde, andere unerwünschte Auswirkungen hat. Und wenn das der Fall ist, was kann/sollte die Fed dagegen tun? Diese schwierigen Fragen werden das Thema des heutigen Tages sein. Sie werden auch ganz oben auf der Tagesordnung unserer virtuellen Strategic Investment Conference stehen, die in weniger als einem Monat stattfindet. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass die diesjährige SIC die beste aller Zeiten sein wird."Preisstabilität" ist unmöglich zu definieren, wenn man nicht genau weiß, welche Preise man meint. Dies ist sehr unterschiedlich. Jede Inflationsbenchmark ist notwendigerweise verallgemeinert und wäre es auch, wenn wir die Möglichkeit hätten, alle Waren- und Dienstleistungspreise in Echtzeit genau zu verfolgen, was wir aber nicht haben. Eine weitere Komplikation besteht darin, dass die gleichen Waren und Dienstleistungen an verschiedenen Orten sehr unterschiedliche Preise haben können. Die Inflation ist sowohl individuell als auch lokal begrenzt.Es ist auch nicht so einfach, die Geldmenge zu messen, denn auch diese ist in einem System mit Mindestreserve-Banken ein bewegliches Ziel. Und die Geldmenge ist weder kurz- noch mittelfristig ein verlässlicher Prädiktor für die Inflation, es sei denn, sie befindet sich am Ende der Kurve.Hinzu kommen die sehr realen Grenzen der menschlichen Wahrnehmung. Die meisten Menschen führen nicht sorgfältig Buch darüber, wie viel sie für alles, was sie kaufen, bezahlen. Sie haben höchstens eine Art allgemeines Gefühl für ihre Lebenshaltungskosten - zumindest solange, bis sich diese erheblich ändern. Ich denke, dass wir - d. h. Sie und ich, liebe Leserin und lieber Leser - hier von einer gewissen Selbstbeobachtung profitieren würden.Wir, die wir auf die wirtschaftlichen Details achten, sind nicht normal. Die meisten Menschen wissen nicht, wofür "CPI" steht, noch wissen sie, wer der Vorsitzende der Fed ist oder warum es wichtig ist, was die Fed mit ihrem Geld macht. Sie haben natürlich andere Dinge im Kopf.Dies ist wichtig, weil der Durchschnittsverbraucher nicht auf Benchmarks achtet. Er nimmt die Inflation wahr, wenn sie beginnt, sichtbar große und/oder häufige Auswirkungen auf sein Leben zu haben. Aus diesem Grund sind die Preise von Benzin und Lebensmitteln so wichtig; die Menschen kaufen sie regelmäßig genug, um höhere Preise zu bemerken. Ihr Beitrag zur Inflationswahrnehmung ist größer als ihre Gewichtung in den Benchmarks.Die Benchmarks können also das eine aussagen, während die Wahrnehmung des Durchschnittsbürgers etwas ganz anderes sagt. So gehen beispielsweise die Entscheidungsträger der Fed derzeit davon aus, dass die Inflation zwar immer noch vorhanden ist, sich aber deutlich verbessert hat. Sie schauen auf die Wachstumsrate der Inflation, die (unter Verwendung des CPI) tatsächlich von 9% im Juni 2022 auf immer noch hohe 3,2% gesunken ist.Der Durchschnittsbürger stellt jedoch fest, dass seine Lebensmittelrechnung ein ganzes Stück höher ist als noch vor zwei Jahren. Die Tatsache, dass sie etwas langsamer ansteigt als früher, ist ein schwacher Trost. Auf TikTok gibt es Hunderte, wenn nicht noch mehr, meist junge Frauen, die sich darüber beklagen, dass sie mit ihrem Einkommen nicht überleben können. Anstatt zu lächeln (wie es die Boomer manchmal gegenüber den "jüngeren" Generationen tun), sollte man darauf achten, worüber sie sich beschweren: Lebensmittel, Miete, Energie, Transport. Da ich in den 1970er Jahren aufgewachsen bin, als es ein Jahrzehnt lang eine noch schlimmere Inflation gab, kann ich mit ihnen mitfühlen.Hören Sie sich die vierteljährlichen Telefonate der größten unserer Unternehmen an. Sie alle nennen Preise und Inflation. Von der Weltspitze bis hinunter ist die Inflation nicht Ihr Freund. Was die meisten Menschen wollen, ist, dass die Preise nicht nur nicht mehr steigen, sondern wieder sinken. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Fed dies erreichen kann. Es würde eine regelrechte Deflation bedeuten, die nicht leicht zu erreichen wäre und weitere Probleme mit sich bringen würde. Ebenso wie der geringere Schritt, eine Rezession auszulösen.All dies zeigt, dass es für die Fed im Grunde unmöglich ist, die Inflation in einer Weise zu "kontrollieren", die die Mehrheit der Bevölkerung zufrieden stellen würde. Die Möglichkeiten sind alle mehr oder weniger schlecht. In Anbetracht dessen ist die Bindung der Politik an eine halbwegs objektive Benchmark, so fehlerhaft sie auch sein mag, wahrscheinlich das Beste, was sie tun kann. Aber es ist nicht unbedingt großartig.Über den nächsten Schritt der Fed ist ein großes Ratespiel im Gange. Auf der einen Seite stehen diejenigen wie Jim Bianco und Torsten Slok, die in diesem Jahr keine Zinssenkungen erwarten. Diese Lager argumentieren, dass die Wirtschaft stark ist oder sich zumindest nicht verlangsamt, was Zinssenkungen unnötig und möglicherweise schädlich macht. Eine Lockerung zum jetzigen Zeitpunkt könnte das Wachstum zu sehr stimulieren und die Inflation wieder anheizen.Das ist eine vernünftige Ansicht, der ich aufgeschlossen gegenüberstehe, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Letzte Woche hatte ich ein aufschlussreiches Videogespräch mit meinem Freund Barry Habib von MBS Highway. Er glaubt, dass die Fed in diesem Jahr die Zinsen senken wird, wahrscheinlich sogar mehrmals, und zeigte anhand einiger seiner berühmten Charts, warum. Ich werde diese mit Barrys Erlaubnis weitergeben. Hier ist zunächst ein besserer Überblick über die neuesten "Dotplots", die die aktuellen Prognosen der FOMC-Mitglieder für den Leitzins zeigen. Jeder Punkt steht für die Zinserwartung eines Mitglieds für Ende 2024, 2025 und 2026.