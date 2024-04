Silberpreisprognose: 15./16. KW 2024

Silberpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Letztes Update: 06. April 2024 bei einem Silberkurs von 27,46 $Im vergangenen Jahr 2023 hat Silber im Kursverlauf von April bis September eine breite Seitwärtsphase zwischen 22 und 26 US-Dollar ausgebildet, deren Untergrenze im Oktober deutlich getestet wurde. Die folgende Erholung konnte im Dezember ein Zwischenhoch bei 25,91 $ setzen. Von dort ist der Kurs in eine nächste kurzfristige Abwärtstrendstruktur übergegangen, die sich nach dem Jahreswechsel um 22 $ herum stabilisieren konnte. Seit Anfang März konnte der Silberpreis den 20-Tage-Durchschnitt halten und einen neuen Bewegungszweig nach oben ausbilden.In der vergangenen Woche hat Silber den GD 20 als Basis für einen deutlichen Ausbruch über die letzten Jahreshochs genutzt. Die stark ausgeprägten Tageskerzen deuten einen Wechsel in der Trenddynamik an, so dass weitere Zugewinne in Aussicht stehen dürften.Das Vorjahreshoch bildet nun die wichtigste Unterstützung, als Ziel ist jetzt die 30er $-Marke aktiv.• Mögliche Wochenspanne: 26,50 $ bis 28,50 $• Nächste Widerstände: 27,49 $ = Vorwochenhoch | 30,09 $ = 2021 HochWichtige Unterstützungen: 26,94 $ = 2022 Hoch | 26,12 $ = 2023 Hoch | 24,75 $ = VorwochentiefGD20: 25,23 $ GD50: 23,86 $ GD200: 23,46 $Der Ausbruch aus der breiten Seitwärtsphase zielt nun auf die 30-Dollar-Marke. Diese könnte zur Mitte des Monats April bereits in Reichweite gelangen, wobei dort auch der nächste Widerstand zu erwarten ist.In Relation zum Goldpreis hat Silber jedoch auch einiges an Aufholpotential, so dass das Kursverhalten am nächsten Etappenziel auch für einen überraschenden Durchbruch gut sein könnte.• Mögliche Wochenspanne: 26,90 $ bis 29,10 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)