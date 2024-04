Gold - Im Höhenrausch

Die zweite massive Kaufwelle, die an einem Zwischentief bei Kursen knapp über dem alten Rekordhoch des Goldpreises bei 2.145 USD Ende März begonnen hatte, setzt sich aktuell mit unverminderter Wucht fort. Die Kursziele bei 2.305 und 2.319 USD wurden in kürzester Zeit überrannt und jetzt bereits die 2.370-USD-Marke ins Visier genommen. Das neue Allzeithoch, das heute im frühen Handel erreicht wurde, liegt bei 2.353 USD.Die Käuferseite hielt sich nicht lange bei den Hürden um 2.319 USD auf und hat jetzt die Gelegenheit, den steilen Anstieg auch bis 2.370 USD fortzusetzen. Hier könnte eine leichte Gegenbewegung starten, die bis an den Support bei 2.267 USD führen kann, ohne den Aufwärtstrend infrage zu stellen.Dennoch ist aufgrund der aktuellen Anstiegsgeschwindigkeit ein Sprung bis 2.415 USD wahrscheinlicher. Dort könnte eine größere Korrektur folgen. Über der Marke hat Gold allerdings weiteres Potenzial bis 2.460 USD.Aktuell würde erst ein Rückfall unter das Zwischenhoch bei 2.305 USD den Anstieg abbremsen und für eine Korrektur bis 2.267 USD sorgen. Hier könnte der Aufwärtstrend in eine neue Runde gehen. Abgaben unter 2.267 USD würden dagegen für das erste bärische Signal und eine Gegenbewegung bis 2.222 und 2.170 USD sorgen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)