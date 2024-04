Kitco-Umfrage: Experten noch bullischer gegenüber Gold als Kleinanleger

Wie schon den größten Teil des neuen Jahres über war auch letzte Woche wieder ein stetiger Anstieg des Goldpreises zu verzeichnen. Nachdem das gelbe Metall in der vergangenen Woche vor dem langen Osterwochenende neue Allzeithochs um die 2.220 Dollar je Unze erreicht hatte, schoss es am Sonntag kurz vor Mitternacht auf 2.265 Dollar, und selbst die immer wiederkehrenden falkenhaften Reden der US-Notenbank konnten den Goldpreis nicht bremsen, der im Laufe der Woche immer neue Höchststände erreichte. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 12 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren neun (75%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Nur ein (8%) Analyst erwarten hingegen einen Preisrückgang. Die verbleibenden zwei (17%) Experten prognostizieren eine Seitwärtsentwicklung.Außerdem gaben 240 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 159 (65%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 41 (17%) prognostizieren einen niedrigeren Preis, während 40 (17%) neutral eingestellt blieben.© Redaktion GoldSeiten.de