Viel Bewegung im SPDR-Bestand in KW14

In der letzten Woche gab es viel Bewegung im weltweit größten Gold-ETF SPDR Gold Trust. Nach drei Tagen konstanten Zuflüssen, folgte ein abrupter Abfluss der Goldmenge. Unterm Strich, kam es so allerdings zu Verlusten.Die Goldbestände beliefen sich vergangenen Freitag nach Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com auf 826,41 Tonnen. Am Donnerstag der Vorwoche waren es 830,15 Tonnen. Am Ostermontag musste der ETF bereits erste Abflüsse verzeichnen und fiel auf 826,98 Tonnen. Darauf folgte eine Erholungsphase mit einem Zufluss von insgesamt 5,47 Tonnen auf 832,45 am Donnerstag. Darauf folgte allerdings der größte Sprung der Woche mit einem Abfluss von 6,04 Tonnen innerhalb eines Tages. Der Preis pro Unze lag für den Fond am Freitag erneut bei einem Höchststand mit 2.298,55 $.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 01. April: 826,98 t• 02. April: 829,00 t• 03. April: 830,72 t• 04. April: 832,45 t• 05. April: 826,41 t© Redaktion GoldSeiten.de