Chinas neuer Investitionsrausch sorgt für starke Schwankungen bei Gold-ETFs

Ein ETF, der Goldunternehmen hält, ist in China zu einem beliebten Handelsziel geworden, da sich die Anleger auf Bereiche des Marktes konzentrieren, die als widerstandsfähig gegenüber den wirtschaftlichen Herausforderungen des Landes gelten. Dies berichtet Yahoo Finance und bezieht sich dabei auf Daten von Bloomberg. Der Gold Industry Equity ETF wurde bis Montag 10:30 Uhr Ortszeit ausgesetzt, um die Interessen der Anleger zu schützen, teilte China Asset Management Co. in einer Erklärung mit. Dies ist die zweite Aussetzung des Handels für das Produkt seit Dienstag vergangener Woche.Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem der Aufschlag des Fonds gegenüber seinem Basiswert am 3. April auf über 30% gestiegen war und damit seinen Höchststand erreicht hatte, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Der Preis des ETFs war in den letzten vier Handelstagen um mehr als 40% gestiegen, bevor er nach der Wiederaufnahme des Handels am Montag um 10% fiel.Die Begeisterung für ETFs ist ein weiteres Beispiel dafür, wie renditehungrige chinesische Anleger aufgrund der wirtschaftlichen Instabilitäten in starke Märkte strömen. Besonders haben sie es dabei auf Goldprodukte abgesehen, die in den letzten Wochen eine Rekordrally erlebt haben. "Der Goldpreis befindet sich auf einem Allzeithoch, und die Nachfrage nach Gold-ETFs ist in der vergangenen Woche sprunghaft angestiegen, wobei Gold-ETFs weltweit Nettozuflüsse in Höhe von fast 600 Mio. US-Dollar verzeichneten", sagte Rebecca Sin, Analystin bei Bloomberg Intelligence. "Die Nachfrage auf dem chinesischen Festland könnte anhalten, da Anleger versuchen, ihre Portfolios mit Rohstoffen und ausländischen ETFs zu diversifizieren."Auch die Aktien chinesischer Goldminengesellschaften haben in diesem Jahr glänzende Gewinne erzielt. Sowohl die Zijin Mining Group Co. als auch die Shandong Gold Mining Co. haben sich von ihren Tiefstständen zu Jahresbeginn um mehr als 50% erholt. Die technischen Indikatoren zeigen, dass beide Aktien im überkauften Bereich notieren.© Redaktion GoldSeiten.de