Hongkonger Zoll beschlagnahmt als Maschinenteile getarntes Gold

Die für Tokio bestimmte Sendung, die aus zwei Luftkompressoren mit einem Gesamtgewicht von 775 kg bestand, wurde am 27. März im Frachtterminal des Hongkonger Flughafens zur Inspektion ausgewählt, wie die Zoll- und Verbrauchsteuerbehörde von Hongkong mitteilte. Dies geht aus einem Bericht der South China Morning Post hervor. Der stellvertretende Superintendent Ho Tin-hong von der Luftfrachtabteilung des Zolls sagte, eine Röntgenuntersuchung habe ergeben, dass die beiden Maschinen verdächtig aussahen.Bei näherer Untersuchung entdeckten die Zöllner mehrere Goldteile unter Anderem in Form eines Motorrotors, eines Getriebes und dreier Schneckenwellen, die in den Motoren und Pumpen der Maschinen versteckt waren. "Wir glauben, dass die Schmuggler das Gold unter großer Hitze geschmolzen und in spezielle Formen gegossen haben, um das Edelmetall zu Motorrotoren, einem Getriebe und Schneckenwellen zu formen, bevor sie es mit silberner Farbe bemalten, damit es wie Maschinenteile aussieht", erklärte Lau Yuk-lung, der amtierende Senior Superintendent.Die beiden Rotoren wogen 43,2 kg und 45,3 kg, während die anderen vier Goldstücke ein Gesamtgewicht von 57,5 kg hatten, so die Behörde. "Wir haben Gold mit einem Gesamtgewicht von 146 kg beschlagnahmt, das in den beiden Maschinen versteckt war", meinte Lau. "Der Wert des beschlagnahmten Edelmetalls wird auf 84 Millionen HKD [,etwa 10,7 Millionen US-Dollar,] geschätzt." Er fügte hinzu, dass dies die größte Beschlagnahmung von geschmuggeltem Gold nach Wert und Gewicht seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2000 sei.Am Mittwoch vergangener Woche verhafteten Zollbeamte den Geschäftsführer einer lokalen Firma, die als Absender des Dokuments auftrat. "Erste Ermittlungen haben ergeben, dass die Firma keine reale Geschäftstätigkeit hat. Wir schließen nicht aus, dass es sich um eine Scheinfirma handelt", so Lau. Der 31-Jährige wurde unter dem Verdacht festgenommen, versucht zu haben, nicht deklarierte Fracht zu exportieren, eine Straftat, die mit bis zu sieben Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 2 Millionen HKD geahndet werden kann.Weiter meinte Lau, der Zoll werde mit Strafverfolgungsbehörden in Übersee zusammenarbeiten, um die Herkunft und den Empfänger des Edelmetalls zu ermitteln. "Mit der Beschlagnahmung von Edelmetall im Wert von 84 Millionen HKD haben wir dem grenzüberschreitenden Goldschmuggel einen schweren Schlag versetzt", schloss er.© Redaktion GoldSeiten.de