Defla XL-Raketen und das mit Zinswende aufwärts?

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen hat uns nicht verlassen. Insbesondere ist diese – in den Regionen, wo sie vorherrscht (und das sind nicht alle) – vollständig divergent zum Rest der Welt, der wegen der Gegenmaßnahmen dann deflationiert.Die Fremdwährungsmanipulation nimmt zudem wieder zu. Iran und Israel verschießen Raketen auf das gegenseitige Territorium.Und was macht die US-Zentralbank? Nicht, dass sie wenigstens nichts täte, nein, sie verdreht ihre Ankündigung von vor wenigen Monaten, Zinsen senken zu wollen in erste Gerüchte, sie erhöhen zu wollen. Kein Wunder, dass es am Montag der abgelaufenen Woche so richtig los ging - nach unten bei Aktien:DAXTechnologieaktienUS-LeitindexUS-BreitmarktindexGold und Silber blieben stabil