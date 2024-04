Guanajuato Silver veröffentlicht finanziellen Bericht für 2023

Kürzlich veröffentlichte Guanajuato Silver Company Ltd. die Ergebnisse für das Jahr 2023. Daraus geht hervor, dass sich die Produktion im letzten Jahr auf 16.987 Unzen Gold, 1,7 Millionen Unzen Silber, 1612,73 Tonnen Blei und 1754,61 Tonnen Zink belief. Der Umsatz aus dem Verkauf belief sich auf 66,1 Millionen Dollar 2023. Im Vergleich zu 2022 stellt dies einen Anstieg von 79% dar.Die Silberproduktion von über 1,7 Millionen Unzen ist eine Steigerung von 74% gegenüber 2022. Guanajuato Silver bezeichnet sich als primären Silberproduzent, etwa 52% der Einnahmen stammen 2023 aus der Silberproduktion und etwa 40% der Einnahmen aus der Goldproduktion. Der konsolidierte Umsatz des Jahres wurde durch einen realisierten Durchschnittspreis von 23,41 $ pro Silberunze, 1.947 $ pro Goldunze, 0,97 $ pro Pfund Blei und 1,22 $ pro Pfund Zink erzielt.Das Unternehmen meldet außerdem einen Nettoverlust von 31,9 Millionen US-Dollar für das gesamte Jahr 2023. Zum 31. Dezember 2023 verfügte das Unternehmen über liquide und liquidierbare Mittel in Höhe von 1.956.616 $ und ein negatives Betriebskapital von 18.441.913 $, verglichen mit liquiden und liquidierbaren Mitteln in Höhe von 8.832.936 $ und einem negativen Betriebskapital von 5.972.704 $ zum 31. Dezember 2021.© Redaktion MinenPortal.de