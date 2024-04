UBS erwartet Anstieg des Goldpreises auf 2.500 $ bis Ende 2024

Als der Goldpreis am Montag ein neues Allzeithoch erreichte, meinten UBS-Strategen, es gebe gute Gründe, einen weiteren Anstieg zu erwarten, heißt es in einem Artikel von Proactive . Der bisherige Anstieg von rund 13% bis 2024 sei ungewöhnlich, da der Markt auf geopolitische Risiken und die Auswirkungen erneuter Inflationsrisiken auf die Zinserwartungen der US-Notenbank reagiere, so das Team des UBS Chief Investment Office.Überraschenderweise fand die Rally ohne die traditionelle Unterstützung der ETFs statt, stieg aber dennoch schneller und stärker als selbst die optimistischsten Prognosen zu Jahresbeginn erwartet hatten. Die "traditionellen" ETF-Käufer seien sogar Nettoverkäufer geblieben, so die UBS, und die ETF-Goldbestände befänden sich auf einem Vierjahrestief. Im Gegensatz dazu waren die Zentralbanken und China mit 64 bzw. 132 Tonnen wichtige Goldkäufer. "Wir gehen davon aus, dass diese Käufer, die weniger preissensibel sind, in den kommenden Monaten weiter Gold akkumulieren werden", so die UBS-Strategen.Zudem dürften die Käufer von ETFs bald aufwachen und sich dem Goldrausch anschließen. "Wir gehen davon aus, dass die Bestände der ETFs steigen werden, sobald die US-Notenbank Mitte des Jahres mit den Zinssenkungen beginnt, da diese Käufer dazu neigen, synchron mit den Zinsanpassungen zu handeln. Dieses Ereignis könnte einen weiteren Anstieg der Nachfrage nach ETFs auslösen." Angesichts dieses erwarteten Katalysators hat die UBS ihre Prognosen angehoben und erwartet, dass der Goldpreis im Juni bei 2.300 $ pro Unze und Ende 2024 bei 2.500 $ pro Unze liegen wird. "Kurzfristig sind weitere Preisrückgänge möglich, wenn die US-Wirtschaftsdaten die Zinssenkungen der Fed verzögern, aber bisher sind diese Rückgänge geringer ausgefallen als von uns erwartet."© Redaktion GoldSeiten.de