Simbabwes goldgedeckte Währung nimmt Handel auf

Die goldgedeckte Währung Simbabwes hat am Montag den Handel aufgenommen, nachdem die Zentralbank am vergangenen Freitag die neue Währung angekündigt hatte, berichtet China Daily . Die Zimbabwe Stock Exchange (ZSE) gab bekannt, dass die Handelswährung ab dem 8. April Zimbabwe Gold (ZiG) sein wird. "Alle Aktienkurse werden nun in ZiG angegeben, daher werden die Eröffnungskurse ab dem 8. April die Währung ZiG widerspiegeln", sagte Justin Bgoni, CEO der ZSE, in einer Erklärung. Zimswitch, eine nationale Zahlungsplattform, gab ebenfalls am Montag bekannt, dass ZiG in Betrieb genommen wurde.Die Einführung der neuen Währung durch die Zentralbank ist eine Reaktion auf die rapide Abwertung des alten Simbabwe-Dollars. Nach Angaben des Gouverneurs der Reserve Bank of Zimbabwe, John Mushayavanhu, wird die neue strukturierte Währung durch einen Korb aus Devisenreserven und Edelmetallen, vor allem Gold, gedeckt sein, die sich im Besitz der Zentralbank befinden. Mushayavanhu erklärte, die Zentralbank beginne mit Reserven in Höhe von insgesamt 285 Millionen US-Dollar, um die neue Währung zu stützen.Simbabwe führte 2009 ein Mehrwährungssystem ein, um die Wirtschaft nach Jahren der Hyperinflation zu stabilisieren. Im Jahr 2019 hob die Regierung das Mehrwährungssystem auf und führte den Simbabwe-Dollar wieder als einziges gesetzliches Zahlungsmittel ein. Im Jahr 2020 führte die Regierung das Mehrwährungssystem wieder ein. Seitdem hat die Verwendung des US-Dollars in der Wirtschaft zugenommen. Nach Angaben der nationalen Statistikbehörde ZIMSTATS werden mehr als 85% der internationalen Transaktionen in US-Dollar abgewickelt.© Redaktion GoldSeiten.de