Tennant schließt erfolgreiche Kapitalbeschaffung in Höhe von 4,8 Mio. $ ab

Wertpapier Nummer Aufgenommer Betrag

(vor

Kosten)

Aktien

Bestehende Aktien bei Ausgabe 764.513.253

Neue Aktien, die im Rahmen der Platzierung ausgegeben werden 191.000.000 $4.775.000

Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien nach Abschluss des Angebots 955.513.253

Optionen

Bestehende ausgegebene Optionen, ausübbar zu 0,03 $ bis 23 Apr 2024 Notiert (ASX:TMSO) 378.620.155

Bestehende Optionen bei der Ausgabe ausübbar zu 0,08 $ bis 8 Apr 2025 (Nicht notiert) 26.000.000

Bestehende Optionen bei der Ausgabe ausübbar zu 0,06 $ bis 15 Jul 2025 (ASX:TMSOA) 85.428.597

Neue Optionen, die im Rahmen der Platzierung ausgegeben werden, ausübbar zu 0,048 $ bis zum 31. 191.000.000

Dezember 2027 (Zu notieren)



Neue Optionen, die an Makler ausgegeben werden, ausübbar zu 0,048 $ bis zum 31. Dezember 2027 (Zu 28.875.000

notieren)

Insgesamt ausgegebene Optionen bei Abschluss des Angebots 709.923.752



Finanzierung der Bohrungen zur Erweiterung und Definition der hochgradigen Kupfer-Gold-Entdeckung bei Bluebird und zur Untersuchung anderer wichtiger Ziele im Bluebird-Perseverance-Korridor Tennant Minerals Ltd. hat eine sehr erfolgreiche, überzeichnete Kapitalaufnahme bei erfahrenen und professionellen Investoren abgeschlossen und dabei 4,8 Mio. $ (vor Kosten) aufgenommen, um wichtige Bohrprogramme und Erschließungsstudien auf dem Projekt Barkly, 40 km östlich von Tennant Creek im Northern Territory (siehe Standort, Abbildung 1), zu finanzieren.- Die Bohrungen werden sich auf die Erweiterung und Definition der hochgradigen Kupfer-Gold-Entdeckung bei Bluebird sowie auf die Erkundung anderer hochrangiger Ziele innerhalb des 2,5 km langen Bluebird-Perseverance-Korridors und auf dem Projekt Babbler im Süden konzentrieren (Abbildung 1). Die Bohrungen sollen in wenigen Wochen beginnen, sobald sich die Wetterbedingungen im Northern Territory verbessern.- Die jüngsten Bohrungen auf der Entdeckung bei Bluebird lieferten mehrere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte, die weiterhin die außergewöhnlichen Mächtigkeiten und Gehalte in dieser Greenfield-Entdeckung belegen, die in alle Richtungen offen ist. Zu den wichtigsten jüngsten Abschnitten gehören: (siehe Abbildung 2, Längsprojektion und Abbildung 3, Bluebird-Perseverance-Korridorplanansicht):- 61,8m mit 2,3% Cu, 0,4 g/t Au einschließlich 6,8m mit 17% Cu, 0,5 g/t Au in BBDD00451,- 17,95 m mit 11,1 g/t Au, 2,7 % Cu, einschl. 5,1 m mit 38,6 g/t Au, 6,1 % Cu in BBDD00262,- 14,1 m mit 7,6 % Cu, 2,4 g/t Au, einschl. 2,6 m mit 18,8 % Cu, 12,3 g/t Au in BBDD00423.- Die metallurgischen Testarbeiten werden ebenfalls fortgesetzt, um die Mineralisierung von Kupfer, Gold und anderen kritischen Elementen zu analysieren und die möglichen Verarbeitungsprozesse zu bestimmen. Jüngste Arbeiten haben gezeigt, dass Konzentrat-Gehalte von bis zu 23 % Cu und 1,5 g/t Au erreicht werden können, wobei 97 % des Kupfers und 65 % des Goldes aus dem ersten Durchlauftest4 gewonnen werden. Eine weitere Goldgewinnung wurde in Schwerkrafttests nachgewiesen.- Diese Programme zielen darauf ab, mehrere Kupfer-Gold-Lagerstätten mit einer Kapazität von mehreren Millionen Tonnen innerhalb des Projekts Barkly zu identifizieren und bieten die Möglichkeit, einen eigenständigen Bergbau- und Verarbeitungsbetrieb zu entwickeln.Der CEO von Tennant Minerals, Vincent Algar, meinte dazu:Diese sehr erfolgreiche, überzeichnete Kapitalaufnahme in Höhe von 4,8 Mio. $ wird es uns ermöglichen, die Größe und den Gehalt der bei Bluebird entdeckten hochgradigen Kupfer-Gold-Mineralisierung zu erweitern und eindeutig zu definieren. Wir planen auch, eine Reihe von sehr attraktiven Bluebird-ähnlichen Zielen innerhalb des äußerst viel versprechenden 2,5 km langen Bluebird-Perseverance-Korridors zu erproben. Diese neue Finanzierung wird es uns ermöglichen, so bald wie möglich mit einem umfangreichen Bohrprogramm zu beginnen.Unser Ziel ist es, mehrere Kupfer-Gold-Lagerstätten mit mehreren Millionen Tonnen innerhalb der zu 100 % im Besitz von Tennant befindlichen Barkly Tenements zu identifizieren und eine Ressourcenbasis zu schaffen, die einen eigenständigen Bergbau- und Verarbeitungsbetrieb ermöglicht.9. April 2024 / IRW-Press /-- Tennant Minerals Ltd. (Tennant oder das Unternehmen) (ASX:TMS) freut sich sehr bekannt zu geben, dass es eine feste Zusage von GBA Capital (GBA) und Peak Asset Management (Peak), zusammen die Joint Lead Managers (JLM), erhalten hat, die vom Unternehmen in Bezug auf eine Platzierung von 4,775 Mio. $ (vor Kosten) durch die Ausgabe von 191 Mio. voll eingezahlten Stammaktien (ASX:TMS) zu 0,025 $ pro Aktie (Platzierung) beauftragt wurden. Die Platzierung wird unter Nutzung der verfügbaren Kapazitäten des Unternehmens gemäß ASX Listing Rules 7.1 und 7.1A durchgeführt.Darüber hinaus wird das Unternehmen eine Option für jede gezeichnete Aktie der Platzierung ausgeben, was 191 Millionen Optionen an Investoren entspricht, und 28,875 Millionen Optionen an Broker ausgeben, die an der Kapitalaufnahme beteiligt waren. Die Optionen können zu einem Preis von 0,048 $ (4,8 c) ausgeübt werden und verfallen am 31. Dezember 2027.TMS wird die Genehmigung der Aktionäre für die Ausgabe aller neuen Optionen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung (EGM) einholen, deren Termin noch bekannt gegeben wird. Nach der Zustimmung der Aktionäre wird das Unternehmen die Notierung aller Optionen an der ASX beantragen. Ein Anhang 3B folgt dieser Ankündigung.Die JLM erhält eine Barvergütung in Höhe von 6 % des gesamten Bruttoerlöses der Platzierung zuzüglich der Brokeroptionen.Die durch die Platzierung eingenommenen Mittel werden für ein erweitertes Reverse-Circulation- (RC) und Diamantbohrprogramm verwendet, das sich auf die Erweiterung und Definition der hochgradigen Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird sowie auf die Erprobung anderer hochrangiger Ziele innerhalb des 2,5 km langen Bluebird-Perseverance-Korridors und auf dem Babbler-Projekt im Süden konzentriert (siehe Standort, Abbildung 1, Längsprojektion, Abbildung 2 und Bluebird-Perseverance-Korridor-Planansicht, Abbildung 3). Die Bohrungen sollen in den nächsten Wochen beginnen, sobald sich die örtlichen Bodenverhältnisse verbessern.Die Mittel werden auch für weitere metallurgische Testarbeitsprogramme und erste Erschließungs- und Verarbeitungsstudien sowie für allgemeines Betriebskapital verwendet.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74187/Tennant_090424_DEPRCOM.001.jpegAbbildung 1: Lage des unternehmenseigenen Projekts Barkly und der wichtigsten historischen Minen im Tennant Creek-Mineralgebiethttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74187/Tennant_090424_DEPRCOM.002.jpegAbbildung 2: Bluebird-Längsprojektion mit Hervorhebung der außergewöhnlichen hochgradigen Kupfer- und Goldabschnitte innerhalb des definierten mineralisierten Fußabdruckshttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74187/Tennant_090424_DEPRCOM.003.jpegAbbildung 3: Planprojektion des 3D-Gravity-Inversionsmodells, das den 2,5 km langen Bluebird-Perseverance-Korridor mit geplanten Erweiterungen und neuen Bohrzielen definiertVorläufige Kapitalstruktur:Nach Abschluss der Platzierung wird die Kapitalstruktur des Unternehmens wie folgt aussehen:Die Entdeckung bei Bluebird ist Teil des unternehmenseigenen Projekts Barkly, das zwei Explorationslizenzen 40 km östlich von Tennant Creek im Northern Territory umfasst. Die bei Bluebird durchteufte Mineralisierung ist typisch für die hochgradigen Kupfer-Gold-Erzkörper, die zuvor im Mineralfeld Tennant Creek abgebaut wurden, das von 1934 bis 20052 über 5,5 Mio. Unzen Gold und über 700kt Kupfer produzierte (siehe Abbildung 1 unten).Die bisherigen Bohrungen bei Bluebird haben eine Kupfer-Gold-Mineralisierung über eine Streichlänge von 800 m und nun bis in eine Tiefe von über 400 m identifiziert. Die Mineralisierung steht in Zusammenhang mit einer intensiven Hämatit-Alteration und Brekziation mit Malachit, nativem Kupfer und sichtbarem Gold in den oberen Teilen der Zone, die in eine primäre Sulfidmineralisierung einschließlich Chalkosin, Bornit und Chalkopyrit übergeht.Das Unternehmen hat einen dualen strategischen Ansatz gewählt, um das Mineralressourcenpotenzial der Entdeckung bei Bluebird zu definieren und gleichzeitig andere wichtige Ziele im 5 km langen gravitativ-magnetischen Bluebird-Korridor zu testen.QUELLEN1 12/02/2024. Tennant Minerals (ASX.TMS): Exceptional 61.8m 2.3% Copper Intersection at Bluebird.2 19/07/2023. Tennant Minerals (ASX.TMS): Drilling Doubles Strike Length of Bluebird copper-Gold discovery.3 04/12/2023. Tennant Minerals (ASX.TMS): Exceptional Copper and Gold Results at Bluebird Extension.4 26/03/2024. Tennant Minerals (ASX.TMS): Bluebird Metallurgy Delivers 23% Cu, 1.5g/t Au ConcentrateVom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.***ENDE***Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!