WGC: Nur Europa verzeichnete im März Abflüsse bei ETFs

Der World Gold Council (WGC) hat gestern die neuesten Daten zu den weltweiten physischen Goldbeständen in börsengehandelten Fonds (ETFs) veröffentlicht. Demnach ist der Rückgang der Bestände im März 2024 verglichen mit die vorherigen Monaten leicht abgeschwächt, da der Zufluss in den USA und China die Verluste Europas etwas ausgleicht. Es ergab sich ein Nettorückgang um 14 Tonnen (49 Tonnen im Februar) im Wert von 0,8 Mrd. USD (Februar waren es 2,9 Mrd. USD) auf nunmehr 3.112,4 Tonnen. Der gestiegene Goldpreis sorgte jedoch dafür, dass die Summe der AUM (assets under management) um 8% anstieg und nun bei 222,2 Mrd. USD liegt.Die in Nordamerika registrierten Fonds meldeten im März die größten Zuflüsse von 4,8 Tonnen im Wert von rund 0,4 Mrd. USD. Die asiatischen Fonds verzeichneten ebenfalls einen Zufluss von 3,1 Tonnen im Wert von 0,2 Mrd. USD, während die Fonds sonstiger Regionen einen Zufluss von 0,5 Tonnen verzeichneten. Dies entsprach etwa 23 Mio. USD.Lediglich die europäischen Fonds verzeichneten Abflüsse von 22 Tonnen im Wert von 1,4 Mrd. USD.© Redaktion GoldSeiten.de