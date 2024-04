Platin zieht seit Wochenbeginn stark an

Quelle Chart: stock3

Das Industrie- und Edelmetall Platin startete dynamisch in die neue Handelswoche und auch heute wird weiterer Zuspruch deutlich. Mit dem dabei erfolgten Sprung über die Zone von 967 USD steht die runde Marke von 1.000 USD je Unze bereits unmittelbar bevor. Wichtig ist nunmehr nicht unter 967 USD zurückzufallen, sodass vielmehr eine Etablierung im vierstelligen Bereich interessant wird. Oberhalb davon wären die Marken von 1.030 USD und in weiterer Folge das Level von 1.100 USD zu benennen.Sollte es hingegen zu einem Rückgang unter 967 USD kommen, so wären die aktuellen Ausbruchsambitionen relativiert und eine Fortsetzung der Preisschwäche zu favorisieren. Neben 943 USD dürfte dann auch die Aufwärtstrendlinie seit November 2023 rund um 900 USD interessant werden.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.