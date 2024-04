Nicola Mining Inc. und Talisker Resources Ltd. treffen Abbau-Vereinbarung

VANCOUVER, B.C., KANADA, 9. April 2024 - Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI), (das Unternehmen oder Nicola) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Talisker Resources Ltd. (TSX: TSK, OTCQX: TSKFF) (Talisker) eine Abbau-Vereinbarung (die Vereinbarung) unterzeichnet hat. Im Rahmen der Vereinbarung kann Talisker Material an den Mühlenstandort von Nicola versenden, welcher in der Nähe von Merritt in der kanadischen Provinz British Columbia liegt. Die Mühle Merritt von Nicola ist eine einzigartige Verarbeitungs- und Aufbereitungsanlage von über 30 Millionen $, die auf einem als Industriegebiet ausgewiesenen Grundstück (free-hold land) errichtet ist, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet.Die Mühle Merritt von Nicola ist die einzige Anlage in der Provinz British Columbia, die eine Gold- und Silber-Mühlenbeschickung vonseiten Dritten aus der ganzen Provinz annehmen darf.Seit dem Jahr 2016 hat Nicola mehrere Gewinnbeteiligungsverträge mit Bergbauunternehmen abgeschlossen, darunter Osisko Development.Das Unternehmen befindet sich in einer starken Position, während es sich auf den Beginn der Verarbeitungstätigkeiten vorbereitet und stellt gerade sein Explorationsprogramm 2024 bei der historischen Kupfermine Craigmont fertig. Einzelheiten zum Explorationsprogramm 2024 werden später bekannt gegeben.William Whitty, P. Geo., VP of Exploration von Nicola, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen. Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat einen Gewinnbeteiligungsvertrag über den Abbau und die Verarbeitung von hochgradigen Goldprojekten abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.Das Unternehmen besitzt 100 % des Projekts New Craigmont, ein hochgradiges Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von 10.913 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholith abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größter Kupfermine grenzt. Außerdem besitzt das Unternehmen 100 % des Konzessionsgebiets Treasure Mountain, die 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.Für das Board of DirectorsPeter EspigPeter EspigCEO & DirektorWeitere Informationen erhalten Sie über:Kontaktperson: Peter EspigTel: (778) 385-1213E-Mail: info@nicolamining.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!