Goldpreis erreicht Rekordhöhen vor CPI-Daten

Der aktuellste Bericht von Investing.com zeigte, dass der Goldpreis sich am Mittwoch im asiatischen Handel knapp unter ihrem Rekordhoch bewegte, da die Nachfrage nach dem gelben Metall als sicherer Hafen in Erwartung wichtiger US-Inflationsdaten und weiterer Hinweise auf die Zinsentwicklung angeheizt wurde. Gold wurde vor allem durch die gestiegene Nachfrage nach sicheren Häfen gestützt, während Berichte über Zentralbankkäufe, insbesondere in China, die Nachfrage ebenfalls anheizten. Dies trug dazu bei, dass der Goldpreis trotz anhaltender Sorgen über höhere und länger anhaltende US-Zinsen zulegte.Größere Gewinne des gelben Metalls wurden vor allem durch die Erwartung wichtiger Daten zum US-Verbraucherpreisindex (CPI) gebremst, die im Laufe des Mittwochs veröffentlicht werden.Es wird erwartet, dass die Daten zeigen werden, dass die Inflation im März hartnäckig geblieben ist – ein Trend, der der US-Notenbank weniger Anreize für Zinssenkungen gibt. Der Verbraucherpreisindex wird auch nach einem umfassenden Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft und einer Reihe von Warnungen von Fed-Beamten veröffentlicht, dass die anhaltende Inflation mögliche Zinssenkungen der Zentralbank verzögern wird. Das Protokoll der März-Sitzung der Fed wird ebenfalls am Mittwoch erwartet.Während die Aussicht auf höhere und länger anhaltende Zinsen für Gold ungünstig ist, wurde das gelbe Metall durch verstärkte Käufe der Zentralbanken, insbesondere in Asien und den Schwellenländern, unterstützt. Die Nachfrage nach Gold wurde durch die wachsende Furcht vor einer deutlichen Konjunkturabschwächung im Laufe des Jahres angekurbelt.