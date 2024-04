Wahnsinn überall!?, Silber End-Game & eine düstere Warnung

Die Edelmetalle bleiben weiterhin stark gefragt, dann kommt es heute zu einem plötzlichen Einbruch, weil die US-Inflation marginal höher als "erwartet" ausfiel. Die Zeiten dieser plumpen Manöver gehen zu Ende. China importiert große Mengen an Silber und auch Indien importiert Rekordmengen, die laut Chirag Thakkar, CEO der Amrapali Group in Gujarat, dieses Jahr 6.000 Tonnen erreichen können.Deutschland soll beabsichtigen, CO2 in den Boden der Nordsee zu pressen, der griechische Professor Demetris Koutsoyiannis bestreitet grundsätzlich, daß der menschliche CO2-Anteil für den Klimawandel verantwortlich sei.Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist in Gefahr, so Prof. Boehme-Neßler. Immer mehr Bürger trauen sich nicht mehr, ihre Meinung zu sagen und Abweichler von der "herrschenden Meinung" werden leicht abgestempelt. Die Politik muß sich ändern, denn sonst drohen düstere Zeiten.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)