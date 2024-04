Goldkorrekturen nach heftigen Breakout

Gold hat das erste einer Handvoll gemessener Aufwärtsziele bei 2.350 Dollar erreicht. Es hat ein weiteres gemessenes Aufwärtsziel von 2.350 Dollar und die Cup-&-Handle-Ziele von etwa 3.000 Dollar und 4.000 Dollar. Viele Beobachter machen sich natürlich Sorgen über die nächste Korrektur nach der unerwarteten und plötzlichen Stärke. Dies ist fast schon eine reflexartige Reaktion nach den vielen Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten Jahre. Ein Rückblick auf die Geschichte hilft uns zu verstehen, dass Korrekturen bei Gold nach einem Ausbruch in der Regel geringfügig sind.Schauen wir uns an, wie sich Gold nach ähnlichen großen Ausbrüchen auf neue Allzeithochs entwickelt und korrigiert hat. Wir verwenden die gleitenden Durchschnitte der 50-, 100- und 150-Tage-Linie als Unterstützungswerte. Nachdem Präsident Nixon den Goldstandard aufgehoben hatte, stieg der Goldpreis von 35 Dollar je Unze im Jahr 1971 auf fast 200 Dollar je Unze Ende 1974. Der Goldpreis erlebte drei starke Aufwärtsphasen und eine vierte, die nicht so stark war - während dieser drei Aufwärtsphasen verlor der Goldpreis nie seinen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt. Der Goldpreis stieg von 35 Dollar im Jahr 1971 auf 125 Dollar im Jahr 1973. Dazwischen gab es nur einen Rückgang von 13% und einen einzigen Test des 200-tägigen gleitenden Durchschnitts.In der zweiten Hälfte des Jahres 1978 brach Gold zu einem neuen Allzeithoch aus, testete den Ausbruch aber schnell wieder erfolgreich. Nach der erfolgreichen Wiederholung im Jahr 1978 fiel der Goldpreis 1979 einmal auf seinen 100-tägigen gleitenden Durchschnitt zurück und blieb bis zu seinem säkularen Höchststand im Januar 1980 über seinem 50-tägigen gleitenden Durchschnitt.Der Ausbruch im Jahr 2005 war insofern von Bedeutung, als der Goldpreis zwar kein neues Allzeithoch erreichte, jedoch eine 23-jährige Seitwärtsspanne durchbrach und in einen leichten Abwärtstrend überging. Es war das erste Mal seit den frühen 1980er Jahren, dass Gold bei 500 Dollar gehandelt wurde. Nach dem Ausbruch im September 2005 stieg der Goldpreis auf über 700 Dollar, ohne auch nur seinen 100-tägigen gleitenden Durchschnitt zu testen. (Der Ausbruch im Jahr 2007 verlief ähnlich).Der Ausbruch 2009 auf ein neues Allzeithoch führte zu einem starken, aber stetigen Anstieg. Nach dem anfänglichen Ausbruch testete Gold in den nächsten 12 Monaten viermal seinen 150-tägigen gleitenden Durchschnitt (schwarz). Der Goldpreis hatte sich verlangsamt, nachdem er in den vorangegangenen 13 Monaten um 70% zugelegt hatte.Aus dieser Analyse der Geschichte lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen. Die erste ist, dass die Korrekturen geringfügig sind, es sei denn, der Goldpreis hat im Jahr zuvor einen gewaltigen Sprung gemacht. Bevor der Goldpreis Ende 1978 um 20% einbrach, hatte er sich in den beiden Jahren zuvor um 135% erholt. Im Jahr 2010 testete Gold dreimal den 150-tägigen gleitenden Durchschnitt. Diesen Tests ging eine Erholung um 70% innerhalb von 13 Monaten voraus. Die zweite Schlussfolgerung ist, dass Gold, wenn es sich impulsiv nach oben bewegt, dazu neigt, sich über seinem 50-tägigen gleitenden Durchschnitt zu halten.Gold schloss am Mittwoch bei 2.350 Dollar. Er liegt nur 12% über der wichtigen Ausbruchslinie, so dass keine wesentliche Korrektur zu befürchten ist. Allerdings befindet sich Gold oberhalb seines 50-tägigen gleitenden Durchschnitts, und Silber sieht sich nun einem starken Widerstand bei 28 Dollar bis 29 Dollar gegenüber. Es ist durchaus möglich, dass sich die Lage abkühlt und Gold seinen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt testet. Nichtsdestotrotz liegt der Goldpreis nur wenige Wochen hinter seinem bedeutendsten Ausbruch seit 50 Jahren. Wir sollten davon ausgehen, dass Goldaktien, insbesondere Junior-Goldaktien und -Silberaktien, in den nächsten ein bis zwei Jahren weiterhin besser abschneiden werden als Gold.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 10. April 2024 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.