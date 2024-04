Francisco Blanch: Rohstoffpreise könnten noch weiter steigen

Gold wird am Mittwochmorgen schwächer gehandelt, nachdem das Edelmetall neun Tageshochs in Folge erreicht hatte. Der US-Verbraucherpreisindex für März zeigt, dass die Preise weiterhin über den Erwartungen der Wall Street liegen. Francisco Blanch, Head of Commodities and Derivatives Research bei der Bank of America Securities, kommentiert im Morning Brief von Yahoo Finance den Rückzug des Goldpreises von seinen Rekordhochs.Als Gründe für den Anstieg des Goldpreises nennt Blanch die "enormen" Goldkäufe der Zentralbanken sowie die Goldkäufe von Privatpersonen in China. Während ein Teil davon zyklischer Natur sei, weist Blanch auf einen "wirklich großen strukturellen Trend" hin, der zu verstärkten Goldkäufen führe, angetrieben durch den "großen geopolitischen Bruch" mit dem Westen auf der einen und Russland und China auf der anderen Seite. "Die Mentalität auf dem Goldmarkt ist darauf zurückzuführen, dass die Zentralbanken einander nicht trauen", sagt er. Der Rückgang am Mittwoch könnte jedoch auch darauf zurückzuführen sein, dass die Erwartung von Zinssenkungen den Goldhandel beschleunigt haben könnte, fügt Blanch hinzu.Da die Bank of America mit drei Zinssenkungen rechnet, geht Blanch davon aus, dass der Goldpreis weiter steigen wird. Sollte die Fed keinen Zinssenkungszyklus einleiten, "wäre das meiner Meinung nach ziemlich schlecht für den Goldmarkt", so Blanch. Abseits des Goldmarktes nimmt Blanch an, dass sich Rohstoffe wie Öl gut entwickeln und in den Sommermonaten einen Höchststand von rund 95 $ pro Barrel erreichen werden. Mit dem Ölpreis könnten auch die Benzin- und Dieselpreise steigen. Auch Kupfer ist laut Blanch ein attraktiver Rohstoff, da es eine Versorgungskrise gibt und sich ein struktureller Bedarf an diesem Rohstoff zur Unterstützung der Energiewende und zur Modernisierung der Stromnetze entwickelt.© Redaktion GoldSeiten.de