Powells Traum von einer sanften Landung in Gefahr

Die Anzeichen dafür, dass die Inflation die Märkte noch nicht im Griff hat, schwelen seit Wochen. Jetzt sind sie übergekocht, nachdem der US-Verbraucherpreisindex am Mittwoch höher als erwartet ausfiel und Aktien und Anleihen ins Wanken brachte, schreibt Bloomberg . Angesichts des Bullenmarkts bei Rohstoffen, der den Kostendruck auf breiter Front erhöht, bezweifeln einige Händler, dass der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, in der Lage sein wird, eine weiche Landung der Wirtschaft herbeizuführen, bei der die Wirtschaft in einem gesunden Tempo expandiert und die Inflation zurückgeht.Stattdessen gewinnt eine andere Möglichkeit an Boden: Dass der diesjährige Anstieg aller Vermögenswerte – einschließlich des Multi-Milliarden-Dollar-Aktienbooms – selbst gegen die Aufgabe der Fed arbeitet, die Inflation zu bekämpfen, indem er Verbraucher und Investoren in Kauflaune versetzt. "Ein Hauptproblem für die Fed ist, dass diese Kursgewinne vor dem Hintergrund von Vollbeschäftigung und immer noch mäßigem Wirtschaftswachstum stattfinden", meinte Doug Ramsey, Chief Investment Officer bei der Leuthold Group in Minneapolis. "Die Tatsache, dass der Aktienmarkt die bevorstehenden Zinssenkungen feiert, gefährdet diese stattdessen."Da sich Aktien und Anleihen zunehmend im Gleichschritt bewegen, sind Anleger gezwungen, sich anderweitig abzusichern. Hedgefonds-Manager haben ihre bullischen Wetten auf Gold auf den höchsten Stand seit vier Jahren erhöht, wie aus den wöchentlichen CFTC-Daten zu Futures und Optionen vor dem CPI-Bericht hervorgeht. "Angesichts der positiven Korrelation zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren ist dies eine gefährliche Konstellation für ein 60/40-Long-Portfolio", schrieb Scott Rubner, taktischer Spezialist bei Goldman Sachs Group Inc. in einer Notiz Anfang der Woche. "Unsere Abteilung hat ein Wiederaufleben von Absicherungsgeschäften mit Rohstoffen beobachtet."Gleichzeitig führt der Preisanstieg bei Wohnimmobilien dazu, dass sich wohlhabende Amerikaner immer reicher fühlen – was diese Verbraucher dazu ermutigt, ihre Geldbörsen zu lockern, und wiederum die Inflationsbekämpfungsmaßnahmen der Zentralbank zunichte machen könnte. Gavekal Research hat die Entwicklung des Nettovermögens amerikanischer Haushalte gegenüber dem Verbraucherpreisindex geplottet und festgestellt, dass sich beide in den letzten drei Jahrzehnten ziemlich eng zusammen bewegt haben."Wenn das Nettovermögen der Haushalte im Verhältnis zu ihrem aktuellen nominalen Konsum steigt, kann der Vermögenseffekt die Menschen dazu veranlassen, ein wenig freier zu leben", schrieben die Gavekal-Forscher in einer Mitteilung. "Wenn das Angebot mit dem daraus resultierenden Nachfrageanstieg nicht Schritt hält, könnte sich die Verbraucherinflation beschleunigen."© Redaktion GoldSeiten.de