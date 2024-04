Gold mit Punktlandung und jetzt bereit für gesunde Gegenbewegung?

Quelle Chart: forexbull.de

Die Kurzanalyse vom 21. März mit positiver Grundtendenz im Sinne der sich damals darstellenden bullischen Flagge erfüllt sich nahezu grandios. Der Goldpreis scheute die unbekannten Höhen nicht und so stiegen die Notierungen unbeirrt bis ins damals exakt benannte Kursziel von 2.365 USD. Warum nunmehr eine Gegenbewegung anstehen könnte und worauf zu achten ist, soll in weiterer Folge thematisiert werden.Aufgrund des Touchdowns vom anvisierten Preislevel bei 2.365 USD (eine Fibonacci-Projektion) erfüllte der Goldpreis nahezu alle Ansprüche. Allerdings steht das Projektionsziel von knapp 2.390 USD noch aus. Dieses ergab sich im Kontext der Projektion der damaligen bullischen Flagge - im unteren Chartbild ersichtlich. Nunmehr könnte sich allerdings vorerst eine temporäre Abwärtskonsolidierung einstellen, sofern das gestrige Tagestief von 2.319 USD unterschritten werden sollte. Das ADX-Signal-Tool vom ForexBull zeigt jedenfalls ein Trigger-Signal (grün - siehe Schaubild oben) an, welches im Zuge der rasanten Zugewinne, ein durchaus als gesund zu bezeichnendes Gegenmanöver zulassen würde. Beim Silber könnte dieses Signal (aktuell noch gelb) überdies in Kürze ebenfalls folgen. Ob diese Gegenbewegung überhaupt stattfindet oder die Konsolidierung beziehungsweise eventuell auch eine schärfere Korrektur starten könnte, muss sich natürlich erst noch zeigen.Doch kurzfristig betrachtet bleibt Gold unterhalb von 2.365 USD anfällig für weitere Rückschläge, um schließlich wieder mit neuem Schwung aus tieferer Ebene heraus neue Rekordstände anzustreben. Notierungen unter 2.319 USD erlauben dabei kurzfristige Abgaben bis 2.275 USD und dem folgend bis zum Bereich von 2.234 USD. Wesentlich tiefer sollte es unter bullischer Betrachtung nicht gehen, da unterhalb von 2.230 USD durchaus weitere rund 100 USD an Korrekturpotenzial entstehen könnten. Entgegen dieser möglichen Konsolidierungs- oder gar Korrekturphase wäre bei einem neuen Rekordhoch über 2.365 USD die Rally-Fortsetzung nicht zu stoppen. Aufgrund des unbekannten Terrains bieten sich erneut Fibonacci- und Pivot-Projektionen zur Zielermittlung an. Hierbei wäre neben der runden 2.400 USD-Marke der Bereich von 2.500 bis 2.520 USD als nächstes Preisziel auf der Oberseite zu lokalisieren.Der Trend ist klar weiter bullisch und somit bleibt der Goldpreis, je früher dieser wieder aufdreht und das Hoch von 2.365 USD überwindet, auf eben dieser Spur. Preise über 2.365 USD erlauben dabei ein zeitnahes Erreichen der runden 2.400 USD-Marke, bevor darüber der Preisbereich von 2.500 bis 2.520 USD je Unze interessant werden dürfte.Kurzfristig erlaubt sich eine technische Gegenbewegung. Diese würde sich mit einem Tief unter 2.319 USD aktivieren und dabei die Abwärtsziele von 2.275 USD sowie gegebenenfalls sogar Niveaus bis 2.234 USD in Aussicht stellen. Sollte der Druck weiter anhalten, wäre bei Preisen unter 2.230 USD noch deutlicheres Korrekturpotenzial in Richtung 2.140 USD gegeben.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.