Palladium - Wann kommt der Durchbruch?

Mit der Ausbildung einer bullischen SKS-Formation und dem Anstieg über die Widerstandszone bei 993 USD setzte sich bei Palladium ein aussichtsreicher Anstieg in Bewegung, der schon Mitte März kurzzeitig über die Hürde bei 1.083 USD führte. Nach einer deutlichen Korrektur an den Support bei 967 USD kamen die Bullen Ende des Monats in den Wert zurück. Eine zweite Kaufwelle scheiterte bislang aber ebenfalls an der Zone um 1.083 – 1.111 USD. Aktuell stabilisiert sich der Kurs aber im Bereich von 1.040 USD.Der Anstieg seit Ende März ist intakt und könnte bei einem weiteren Ausbruch über 1.083 USD für den notwendigen Schwung sorgen, auch die Zone bei 1.111 USD zu durchbrechen. Die Folge wären Zugewinne bis 1.138 und später bereits 1.192 USD.Viele Versuche dürften die Bullen aber für einen solchen Anstieg nicht bekommen. Der Widerstand bei 1.083 USD zeigt sich besonders hartnäckig und ein weiterer korrektiver Umweg über die Unterstützung bei 993 USD wäre bei einem Bruch der 1.040-USD-Marke durchaus möglich. Hier sollten die Bullen allerdings zuschlagen und den Aufwärtstrend fortsetzen. Trotz aller Schwierigkeiten, den Anstieg nachhaltig fortzusetzen, wäre erst ein Bruch der 967-USD-Marke bärisch zu werten.