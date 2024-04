Premier American Uranium kündigt Privatplatzierung für Erlöse von mindestens 5,0 Mio. C$ an

Toronto, 11. April 2024 - Premier American Uranium Inc. ("PUR", das "Unternehmen" oder "Premier American Uranium") (TSXV: PUR) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. getroffen hat, um als Lead Agent und alleiniger Bookrunner mit PI Financial Corp. die als Co-Vertreter (zusammen die "Vertreter") in Verbindung mit einer vollständig vermarkteten Privatplatzierung (das "Angebot") von bis zu 2.040.817 Zeichnungsscheinen von PUR (jeweils ein "Zeichnungsschein") zu einem Preis von 2,45 C$ pro Zeichnungsschein (der "Angebotspreis") für einen Bruttoerlös von bis zu 5.000.002 C$. Die Vermittler haben eine Option, die bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 408.164 zusätzliche Zeichnungsscheine zum Angebotspreis zu verkaufen und so einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 1.000.002 C$ zu erzielen. Es wird erwartet, dass das Angebot Lead-Orders in Höhe von insgesamt mindestens 1,5 Millionen C$ von Sachem Cove Partners und Mega Uranium Ltd. enthalten wird.Colin Healey, CEO von PUR, kommentierte: "Wir freuen uns, unsere Bilanz in einer Zeit zu stärken, in der die Fundamentaldaten von Uran äußerst robust sind. PUR wurde strategisch aufgebaut, um Uranvorkommen in den USA zu erwerben, zu erkunden und zu entwickeln. Jetzt, mit dem erwarteten Abschluss der Vereinbarung mit American Future Fuel, hat sich unser Tätigkeitsbereich auf drei wichtige Uranabbaugebiete erweitert: das Great Divide Basin in Wyoming, den Uravan Mineral Belt in Colorado und den Grants Mineral Belt in New Mexico. Wir glauben, dass wir mit der heutigen Finanzierung gut aufgestellt sind, um unsere Wachstumsstrategie voranzutreiben, und wir danken unseren Hauptaktionären Sachem Cove Partners und Mega Uranium Ltd. sowie anderen institutionellen Anlegern, deren kontinuierliche Unterstützung uns die Möglichkeit gibt, unsere Vision umzusetzen."Jeder Zeichnungsschein berechtigt seinen Inhaber zum automatischen Erhalt einer Einheit von PUR (eine "Einheit"), sobald bestimmte Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos (die "Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos") erfüllt sind bzw. darauf verzichtet wurde. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von PUR (jeweils eine "Einheitsaktie") und einem halben Optionsschein auf den Erwerb einer Stammaktie von PUR (jeweils ein ganzer Optionsschein, ein "Optionsschein"). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie von PUR (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 3,50 C$ für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots.Die Escrow-Release-Bedingungen beinhalten die Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen (mit Ausnahme von aufschiebenden Bedingungen, die aufgrund ihrer Bedingungen nicht vor dem Abschluss erfüllt werden können) für den Abschluss der anstehenden Transaktion, die vom Unternehmen in einer Pressemitteilung vom 20. März 2024 angekündigt wurde und gemäß der sich das Unternehmen bereit erklärt hat, alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der American Future Fuel Corporation ("AMPS") durch einen gerichtlich genehmigten Plan of Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) zu erwerben (das "Arrangement"). Der Abschluss des Arrangements unterliegt unter anderem dem Erhalt der entsprechenden behördlichen und gerichtlichen Genehmigungen sowie der erforderlichen Zustimmung der AMPS-Aktionäre.Die Erlöse aus dem Angebot, abzüglich der angemessenen Auslagen der Bevollmächtigten, werden treuhänderisch verwahrt und erst dann an PUR ausgezahlt, wenn die Bedingungen für die Freigabe der Treuhandstelle erfüllt sind oder darauf verzichtet wurde. Wenn die Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos nicht bis zum 30. August 2024 erfüllt sind bzw. auf sie verzichtet wurde, wird der gesamte Angebotspreis der Bezugsscheine (zuzüglich etwaiger darauf angefallener Zinsen) an die Inhaber zurückerstattet (abzüglich etwaiger Quellensteuern), und die Bezugsscheine werden automatisch annulliert und sind ohne weitere Wirkung und Kraft. Nach der Erfüllung bzw. dem Verzicht auf die Bedingungen der Treuhandfreigabe wird der Nettoerlös des Angebots voraussichtlich zur Finanzierung der geplanten Explorationsprogramme für die Projekte von PUR sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 2. Mai 2024 abgeschlossen.Alle Wertpapiere, die im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach Abschluss des Angebots endet.Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine US-Registrierung oder eine Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor.Premier American Uranium Inc. konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten. Eine der Hauptstärken von PUR ist der umfangreiche Landbesitz in zwei bedeutenden uranproduzierenden Regionen in den Vereinigten Staaten: dem Great Divide Basin in Wyoming und dem Uravan Mineral Belt in Colorado. PUR kann auf eine reiche Geschichte an früheren Produktionen und historischen Uranmineralressourcen zurückblicken und hat Arbeitsprogramme zur Weiterentwicklung seines Portfolios eingeleitet.Mit der Unterstützung von Sachem Cove Partners, Consolidated Uranium und weiteren institutionellen Investoren sowie einem unvergleichlichen Team mit Uranerfahrung in den USA kommt der Markteintritt von PUR zu einem günstigen Zeitpunkt, da die Fundamentaldaten von Uran derzeit so gut sind wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Colin Healey, CEOinfo@premierur.comGebührenfrei: 1-833-572-2333Twitter: @PremierAUraniumwww.premierur.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chNicht zur Weitergabe an United States Newswire Services oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf "zukunftsgerichtete" Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" umfassen unter anderem Aussagen über den Abschluss des Arrangements und des Angebots, die Fähigkeit des Unternehmens, alle Bedingungen für den Abschluss des Angebots zu erfüllen, den erwarteten Umfang des Angebots, die Erfüllung oder den Verzicht auf die Escrow-Release-Bedingungen, die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, oder die eintreten könnten. Im Allgemeinen, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden" oder die negative Konnotation davon. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, einschließlich der Fähigkeit der Parteien, rechtzeitig und zu zufriedenstellenden Bedingungen die erforderlichen behördlichen, gerichtlichen und aktionärsrechtlichen Genehmigungen zu erhalten; der Fähigkeit der Parteien, rechtzeitig die anderen Bedingungen für den Abschluss des Arrangements und des Angebots zu erfüllen; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich unter anderem: die Ablenkung der Zeit des Managements durch transaktionsbezogene Fragen; Erwartungen in Bezug auf einen negativen operativen Cashflow und die Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, die Ungewissheit zusätzlicher Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven oder -ressourcen, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal, potenzielle Verschlechterungen der wirtschaftlichen Bedingungen, tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Änderungen von Explorationsprogrammen auf Grundlage der Ergebnisse, und Risiken, die allgemein mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Bestimmungen, Beziehungen zur Gemeinde und Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder sonstigen Genehmigungen sowie die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium, die im Antrag auf Börsenzulassung des Unternehmens vom 27. November 2023 aufgeführt sind, der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.