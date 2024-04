East Hampton, NY: 100.000 Dollar in Gold bei Betrugsermittlung sichergestellt

Zwei Männer, die verdächtigt werden, einen Einwohner von East Hampton um eine große Menge Gold betrogen zu haben, wurden nach Angaben der Polizei letzte Woche verhaftet. In einer Pressemitteilung sagte Polizeichef Dennis Woessner, die Beamten hätten am 4. April eine Betrugsuntersuchung eingeleitet und erfahren, dass ein Anwohner von einem Mann betrogen worden sei, der sich als Agent der Homeland Security ausgegeben habe, schreibt die Seite Patch.com Laut Woessner teilte der mutmaßliche Agent dem Bewohner mit, dass er hohe Schulden habe, die in Gold bezahlt werden müssten, und vereinbarte einen Termin, um die Zahlung in der Wohnung des Bewohners abzuholen. Beamte führten zu dem Zeitpunkt eine verdeckte Operation in der Nähe der Wohnung des Opfers durch. Zwei Männer, die das Gold abholen wollten, wurden daraufhin laut Woessner festgenommen. Als Ergebnis der Ermittlungen konnte die Polizei Gold im Wert von über 100.000 Dollar sicherstellen und dem Bewohner zurückgeben.Fei Fei Jiang, 29, und Ya Lou Wang, 36, wurde des Diebstahls ersten Grades und der Verschwörung zum Diebstahl ersten Grades angeklagt. Jiang und Wang konnten ihre Kautionen von 500.000 Dollar und 750.000 Dollar nicht aufbringen und erschienen am 5. April vor Gericht, so Woessner.© Redaktion GoldSeiten.de