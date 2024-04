Demonstranten beenden Blockade von Las-Bambas-Mine

Demonstranten hätten eingewilligt, eine Straßenblockade auf einer der wichtigsten peruanischen Transportrouten in der Nähe der großen Kupfermine Las Bambas aufzuheben, sagten mit der Angelegenheit vertraute Quellen Reuters am Donnerstag nach einer Einigung mit dem Bergbauunternehmen.Die Mine, die sich im Besitz des chinesischen Unternehmens MMG Ltd. befindet, sah sich mit erneuten Protesten der lokalen Bevölkerung konfrontiert, die einen größeren Nutzen aus der Kupfermine forderte, die ein wichtiger Produzent in einem Land ist, das zu den weltweit größten Lieferanten des roten Metalls zählt. Der Anführer der Proteste, Robertson Pacheco, und eine dem Unternehmen nahestehende Quelle machten keine Angaben über den Deal, aber die Quelle meinte, dass die Bewohner von Velille in der Provinz Chumbivilcas in Cusco eine jährliche Summe von 2 Millionen Soles (544.218 $) forderten.Die Einwohner von Velille begannen vor mehr als einer Woche zu protestieren, nachdem ein Treffen mit Vertretern des Unternehmens keine Lösung brachte, doch bis dato wurde die Produktion der Mine noch nicht beeinträchtigt, wie eine Quelle berichtete. Obwohl die Proteste den LKW-Transport von Mineralien durch den so genannten "Bergbaukorridor" des Landes an die Küste für den Export lahmgelegt hatten, wurde eine alternative Route zur Versorgung der Mine genutzt.In Las Bambas kam es aufgrund von Protesten der armen Bevölkerung, die mehr Leistungen von den benachbarten Minen forderte, häufig zu Arbeitsniederlegungen. Seit der Inbetriebnahme im Jahr 2016 wurde die Mine an rund 600 Tagen stillgelegt. Dennoch produzierte sie im vergangenen Jahr 302.039 Tonnen Kupfer, gegenüber 254.838 Tonnen im Jahr 2022, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. Die Mine liefert in der Regel etwa 2% des weltweiten Kupferangebots und ist einer der größten Produzenten in Peru.© Redaktion GoldSeiten.de