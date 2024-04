Das müssen Sie vor dem Crash wissen!!

Aufarbeitung des Dauerthemas? Der bayerische Ministerpräsident Söder hat daran kein Interesse, es sei Aufgabe der Wissenschaft. In Deutschland steigen die Insolvenzen dynamisch weiter an. Verkehrsminister Wissing warnt vor Einschnitten für Autofahrer, wenn das "Klimaschutzgesetz" nicht reformiert würde. Die Grünen bestreiten seine Befürchtungen.Was ist im Crash-Fall mit Ihren Vermögenswerten, die bei "Lagerstellen" verwahrt werden? Der Anfang wurde mit der Umstellung von Eigentumstiteln auf Ansprüche auf Eigentum gemacht und dann wurden diese noch in Sammelverwahrung verbrieft. Laut ex-Hedge Fund Manger Webb könnte es der Plan der globalen "Elite" sein, sich sogar unbelastetes Eigentum anzueignen und dann ein CBDC-System der totalen Kontrolle einzuführen. Vermögenswerte außerhalb des Bankensystems werden damit immer wichtiger.Gold und Silber sind nicht mehr zu bremsen, doch bisher ist die Exter Pyramide nicht kollabiert. Mit wachsendem Chaos werden unvorstellbare Edelmetallpreise immer realistischer.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)