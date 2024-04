Goldpreisprognose: 16./17. KW 2024

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart – diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose: 13.04.24 (08:32 Uhr) bei 2.343 US-DollarIm vergangenen Jahr konnte der Goldpreis (XAU/USD) eine sehenswerte Rallye starten und bei 2.146 $ das Vorjahreshoch markieren. Am Ende ist der Kurs jedoch deutlich zurückgekommen, so dass die runde 2.000er $ Marke ihre Unterstützungsfunktion beweisen musste. Von dort wurde im Februar 2024 eine neue, starke Aufwärtsbewegung eingeleitet, die nun im April ein nächstes Allzeithoch erreicht hat.In der vergangenen Woche konnte der Kurs erneut deutliche Zugewinne generieren, ist am Ende jedoch vom Wochenhoch stark zurückgekommen. Hier deuten sich zunächst Gewinnmitnahmen an, die auf mögliche Nachfrage im Bereich von 2.300 $ treffen könnten. Zum Start in die neue Woche bleibt am Montag abzuwarten, ob sich der Kurs über dem Vorwochentief stabilisiert oder weiterer Abwärtsdruck entsteht.• Mögliche Tagesspanne: 2.320 $ bis 2.360 $• Nächste Widerstände: 2.431 $ = Allzeithoch & Vorwochenhoch• Wichtige Unterstützungen: 2.303 $ = Vorwochentief | 2.236 $ = März-Hoch | 2.146 $ = 2023 Hoch• GD20 (Std): 2.384 $Mit Blick auf den Abwärtsschub vom Allzeithoch könnte die Rallye zunächst in eine Konsolidierung drehen. Markanteste nahe Unterstützungen liegen bei 2.300 $ und dem Hoch aus März, so dass abhängig vom Wochenstart besonderes Augenmerk auf diesen Marken liegt. Am Dienstag wäre zunächst weitere Korrekturstimmung zu erwarten, in der nach volatilen Bewegungen eine faire Preiszone ermittelt werden dürfte.• Erwartete Tagesspanne: 2.290 $ bis 2.340 $Ergänzend zum Stundenchart kommt der Kurs von seinem Rekordwert zurück, woraufhin eine Konsolidierung oder Korrektur des jüngsten Anstiegs zu erwarten ist. Ein mögliches Kursziel für diese Woche bildet die 2.300-Dollar-Marke, ein Bruch könnte noch Regionen bei 2.230 $ anvisieren.• Mögliche Wochenspanne: 2.240 $ bis 2.370 $Nachdem Ziele im Bereich von 2.400 $ erreicht wurden, dürfte nun im Rahmen der Trendstruktur eine Korrektur erfolgen. Diese könnte im Tief bis an die 2.220er $ Marke laufen, bevor ein neuer Nachfrageschub einsetzt.• Mögliche Wochenspanne: 2.190 $ bis 2.320 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)