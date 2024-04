Kitco-Umfrage: Wall & Main Street erwarten weitere Goldgewinne

Der Goldpreis bewegte sich die meiste Zeit der Woche zwischen 2.300 Dollar und 2.360 Dollar, wobei er den unerwartet hohen US-Verbraucherpreisindex abschüttelte und die Marktteilnehmer in einem falschen Gefühl der Stabilität wiegte. Am späten Donnerstag begann die Achterbahn dann wieder an Fahrt aufzunehmen, und der Spot-Goldpreis erreichte ein neues Allzeithoch von über 2.400 Dollar je Unze, als mehrere Medien berichteten, dass iranische Angriffe auf israelische Ziele unmittelbar bevorstünden. Das berichtet Kitco News in der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Diesmal nahmen 12 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren neun (83%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Zwei (17%) Analysten erwarten hingegen einen niedrigeren Preis. Keiner der Experten blieb neutral eingestellt.Außerdem gaben 168 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 111 (66%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 30 (18%) prognostizieren einen Preisrückgang, während 27 (16%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de