SPDR in KW15: Käufe und Verkäufe im Gleichgewicht

Auch in der letzten Woche gab es ein Hin und Her bei den Beständen des weltweit größten Gold-ETF SPDR Gold Trust. Wie in der vorherigen Woche genoss der Fonds zunächst etwas Zuwachs, bis er dann am Freitag nahezu alles Gewonnene wieder in Abflüssen einbüßte.Die Goldbestände beliefen sich vergangenen Freitag nach Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com auf 826,72 Tonnen. Am Freitag der Vorwoche waren es 826,41 Tonnen. Seitdem verzeichnete der ETF einen Zufluss von 4,34 Tonnen, bis er Donnerstag 830,75 Tonnen errreichte. Darauf folgte allerdings der größte Sprung der Woche mit einem Abfluss von 4,03 Tonnen innerhalb eines Tages von Donnerstag auf Freitag. Der Preis pro Unze lag für den Fonds am Freitag erneut bei einem Höchststand mit 2.2401,50 $ pro Unze.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 08. April: 827,85 t• 09. April: 828,45 t• 10. April: 828,45 t• 11. April: 830,75 t• 12. April: 826,72 t