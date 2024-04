Peter Spina: Lage im Nahen Osten ist einmalige Chance für Gold & Silber

Nach den iranischen Drohnen- und Raketenangriffen auf Israel am Wochenende könnte sich diese Woche eine Gelegenheit für Investoren ergeben, Gold und Silber zu günstigeren Preisen zu kaufen, so Peter Spina, Gründer und Präsident der Investoren-Websites GoldSeek.com und SilverSeek.com. Die Eskalation der beispiellosen Spannungen zwischen dem Iran und Israel wird sich "auf den Märkten als Angst manifestieren", sagte der Analyst laut Market Watch Sollte es zu einem größeren Verkauf an den Finanzmärkten – einem "Liquiditätsereignis" – kommen, könne dies auch auf die Edelmetalle übergreifen. Ein Verkauf an den Aktienmärkten könnte, wie in der Vergangenheit, dazu führen, dass Investoren nach Möglichkeiten suchen, ihre Verluste zu decken, einschließlich des Verkaufs ihrer Edelmetallbestände. "Dies könnte eine einmalige Kaufgelegenheit für Edelmetalle sein", meinte Spina. "Der Goldpreis spiegelt alle möglichen Probleme und Risiken wider, und jetzt kommt wahrscheinlich noch die Kriegsfurcht-Prämie hinzu, wenn es nicht zu einer raschen Deeskalation der sehr ernsten Ereignisse im Nahen Osten kommt."Vorerst erwartet Spina sowohl für Öl als auch für Edelmetalle "einen starken Handelsstart mit guter Kaufunterstützung, sofern es nicht zu einer plötzlichen Änderung der Ereignisse kommt". "Die Preisvolatilität wird hoch sein, da die Märkte versuchen, die Situation einzuschätzen", erklärte er. Shanghai wird wahrscheinlich den ersten starken Goldpreis bestimmen, da es das erste große physische Edelmetallzentrum ist, in dem zu Wochenbeginn gehandelt wird.© Redaktion GoldSeiten.de