Harmony Gold in der Erfolgsspur

Das südafrikanische Minenunternehmen Harmony Gold Mining Co. Ltd. zeigt sich, mitsamt einem Goldpreis auf Rekordhöhen, von seiner besten Seite. Die Kurse notieren mittlerweile über den Hochpunkten aus 2013 und somit so hoch wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Dabei bietet sich sogar noch weiterer Spielraum, welchen wir im nachfolgenden Fazit genauer unter die Beschau nehmen werden.Die Überwindung des Widerstands von 6,56 USD brachte den erwarteten Zuspruch. Die Käufer sattelten buchstäblich weiter auf und schoben die Notierungen von Widerstandslevel zu Widerstandslevel hinauf. Mit dem jüngsten Anstieg über das Niveau von 8,78 USD eröffnet sich nunmehr weiteres Potenzial bis über den zweistelligen Kursbereich hinaus. Die Marke von 10,00 USD liegt folglich in der Luft und konkret, oberhalb davon, das Niveau von 10,71 USD sowie mittelfristig betrachtet sogar 13,36 USD. Dementsprechend erlauben sich weitere Kurssteigerungen im Windschatten eines hochgradig bullischen Goldpreises.Klarerweise ist der Goldpreis zuletzt etwas heiß gelaufen, sodass schärfere Gegenbewegungen einkalkuliert werden sollten. Diese würden auch diverse Minen betreffen und so sollte man im Falle einer startenden Konsolidierung wachsam sein. Oberhalb von 8,78 USD bleibt die Lage durchweg bullisch. Kurse darunter erlauben jedoch weitere Verluste bis 7,61 USD, bevor darunter das Level von 6,56 USD interessant werden dürfte.Im Kontext der vorangegangenen Gewinne sollten stärkere Rücksetzer im Rahmen von Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden. Ein Richtungsschwenk ins eher bärische Lager wäre dabei unterhalb von 6,05 USD gegeben. Speziell bei einem Einbruch unter 5,61 USD müsste man die positive Einschätzung umkehren und vielmehr in Richtung von Kursen unterhalb der Marke von 5,00 USD je Anteilsschein blicken. Gegenwärtig erscheint eine solche Schwäche allerdings kaum denkbar und doch sollte man bekanntlich niemals „nie“ an den Märkten ausschließen.Der Bullenzug hat Fahrt aufgenommen und scheint noch nicht am Ziel. Oberhalb des unlängst überwundenen Levels von 8,78 USD deutet vieles auf einen Anstieg in den zweistelligen Kursbereich hin. Neben der runden Marke von 10,00 USD sollten weitere Zugewinne in Richtung des Widerstands von 10,71 USD nicht überraschen.Bärische Signale sind aktuell nicht in Sicht und somit gilt es, eine klarere Lage dafür abzuwarten. Ein Rückgang unter 7,61 USD würde hierbei erstes und weiteres Abwärtspotenzial bis 6,56 USD in Aussicht stellen, bevor darunter das Niveau von 6,05 USD sowie in weiterer Folge die Zone rund um 5,61 USD interessant werden dürfte.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.