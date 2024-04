Piedmont Lithium Inc.: Genehmigung sorgt für Kurssprung

Überraschend kam Piedmont Lithium heute Nacht mit der Meldung, dass das Unternehmen die Genehmigung für den Abbau des Carolina Lithium Projekt in Gaston County in North Carolina erhalten hat: Link Piedmont hat bereits im August 2021 mit dem Genehmigungsprozess begonnen und nun kam die wichtige Genehmigung des US-Bundesstaates North Carolina. Die Bergbaugenehmigung unterliegt Bedingungen, die sowohl üblich als auch spezifisch für unsere Art von Projekt sind."Dies ist ein aufregender Tag für uns alle bei Piedmont Lithium. Ich möchte der Führung und den Mitarbeitern von NCDEQ und DEMLR für ihre Sorgfalt in diesem Verfahren danken, ebenso wie den Mitgliedern unseres Teams, die mehr als zweieinhalb Jahre lang hart gearbeitet haben, um sicherzustellen, dass jeder Aspekt des Projekts den hohen Standards des Staates für die Genehmigung entspricht", sagte Keith Phillips, President und CEO von Piedmont Lithium "Wir planen, Carolina Lithium zu einem der kostengünstigsten und nachhaltigsten Lithiumhydroxid-Betriebe der Welt und zu einem wichtigen Bestandteil der amerikanischen Lieferkette für Elektrofahrzeuge zu machen. Es wird erwartet, dass das Projekt Milliarden von Dollar an Wirtschaftsleistung und mehrere hundert Arbeitsplätze in Gaston County und North Carolina's wachsender Elektrifizierungswirtschaft beitragen wird. "Carolina Lithium ist ein äußerst strategisches Projekt", fuhr Herr Phillips fort."Das Projekt befindet sich sowohl im renommierten Carolina Tin-Spodumene Belt als auch im U.S. Battery Belt und wird als voll integrierter Bergbau-, Spodumenkonzentrat- und Lithiumhydroxid-Herstellungsbetrieb konzipiert. Derzeit gibt es weltweit keine derartigen integrierten Standorte, und die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile dieser Strategie sind überzeugend."Technische Studien haben gezeigt, dass Carolina Lithium ein kostengünstiger Produzent von Spodumenkonzentrat und Lithiumhydroxid sein könnte, der von einer außergewöhnlichen Infrastruktur, minimalen Transportentfernungen, niedrigen Energiekosten, einem großen lokalen Talentpool und der Nähe zu Kathoden- und Batteriekunden sowie zu lokalen Märkten für die Monetarisierung von industriellen Nebenprodukten profitiert. Weitere Vorteile für das Projekt sind die wettbewerbsfähigen Unternehmenssteuerregelungen in den Vereinigten Staaten, das Fehlen signifikanter Lizenzgebühren und die Vorteile des Inflation Reduction Act von 2022. Die Nachsteuerrendite ist das Entscheidende, und uns ist kein Land bekannt, das die Vorteile bedeutender Spodumenressourcen, großer Kundenmärkte und niedriger Lizenzgebühren und Einkommenssteuersätze besser vereint."Die Bergbaugenehmigung in North Carolina ist der Vorläufer für das Verfahren zur Umwidmung des Bezirks, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit der örtlichen Gemeinde und dem Gaston County Board of Commissioners.Der Baubeginn würde nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, Umwidmungsgenehmigungen und Projektfinanzierungsaktivitäten erfolgen. Wir haben umfangreiche und fortlaufende Gespräche mit möglichen Finanzierungsquellen für Carolina Lithium geführt, einschließlich des U.S. Department of Energy's Loan Programs Office und strategischer Parteien, die eine Kombination aus Kapital, Abnahme und technischer Unterstützung bereitstellen könnten", sagte Herr Phillips."Diese Gespräche haben uns ermutigt und wir werden uns bemühen, einen starken Finanzierungsplan aufzustellen, der den Wert für die Aktionäre von Piedmont maximiert."Natürlich ist dies ein wichtiger Schritt für Piedmont, auch wenn es noch nicht das Ende des Genehmigungsmarathons in den USA markiert.Doch die Genehmigung in der eher ländlichen Region ist ein super Fortschritt, nachdem die Firma gerade anfangs mit viel Gegenwind zu kämpfen hatte. Doch das Team hat sich dort sehr stark engagiert und Bedenken der Einwohner nicht abgetan, sondern ernstgenommen und entsprechend berücksichtigt. Dies dürfte ein wichtiger Schritt in diesem langen und aufwendigen Prozess gewesen sein.Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung von knapp 40% bei gut 21 Millionen gehandelten Aktien.Es wird sehr spannend, was heute in den USA passiert (Nasdaq: IPX). Die Anleger dort werden erst heute Nachmittag reagieren können:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.