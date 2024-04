Gold- & Silbermarktupdate: Zeit für eine Korrektur...

Die Trendwende bei Gold und im Edelmetallsektor am Freitag war wirklich dramatisch: Der Goldpreis fiel von seinem Höchststand um 11 Uhr EDT um etwa 80 Dollar, und dies brachte die alte Erklärung hervor, dass "die Mächtigen" den Goldpreis mit Papier-Shorts zu Grabe getragen hätten. Wie wir jedoch sehen werden, gibt es vielleicht eine einfachere Erklärung. Der Goldpreis war bis letzten Freitag stark gestiegen und extrem überkauft, und es scheint, dass ein Teil dieses Anstiegs auf die Angst vor einem Angriff des Irans auf Israel und dem Ausbruch des Dritten Weltkriegs zurückzuführen ist.Dies hat den Goldpreis für einen "Verkauf aufgrund der Nachrichtenlage" vorbereitet, bei dem er fällt, wenn der Iran Israel tatsächlich angreift, vor allem, wenn der Iran, wie es zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels den Anschein hat, einfach ein paar Feuerwerkskörper auf Israel abfeuert, so dass es "der Ehre dient", wenn die meisten dieser Drohnen oder Raketen abgeschossen werden und die, die ankommen, nur wenig Schaden anrichten. Auch wenn die Feindseligkeiten auf niedrigem Niveau weitergehen, scheint es, dass der Iran sich mit einer gewissen Zurückhaltung verhält, um ein Eingreifen der USA zu vermeiden, die Israels großer Handlanger sind.Zur Beantwortung der Frage, wohin sich Gold und der Edelmetallsektor im Allgemeinen bewegen, sollten wir uns besser auf die Sprache des Marktes selbst verlassen und sehen, was die Charts zu sagen haben. Die Vorhersage im letzten Goldmarkt-Update vom 16. März erwies sich als richtig, wie der folgende Chart aus diesem Update zeigt, auch wenn es etwas länger dauerte, bis der Markt in Bewegung kam als erwartet...Wir werden uns nun den jüngsten 3-Monatschart des Goldpreises ansehen, um zu sehen, was passiert ist, und - was noch wichtiger ist - was dies für die Zukunft bedeutet. Bevor wir weitermachen, sollten wir darauf hinweisen, dass die Richtigkeit der letzten Vorhersage nicht bedeutet, dass die heutige auch richtig sein wird.Wie wir sehen können, ist Gold nach dem letzten Update tatsächlich aus seiner Bullenflagge nach oben ausgebrochen und in einen starken Aufwärtstrend eingetreten, der es am frühen Freitag bis in die Nähe der 2.450-Dollar-Marke geführt hat. Zu diesem Zeitpunkt war der Goldpreis extrem überkauft - nur einmal in den letzten 10 Jahren war er noch überkaufter, und das auch nur knapp.Der RSI-Indikator war fast den ganzen Monat über extrem überkauft, was an sich schon eine Warnung ist. Eine noch schlimmere Warnung kam am Freitag mit der dramatischen Intraday-Umkehrkerze mit hohem Volumen, die als Grabstein-Doji / Kreisel beschrieben werden kann, die beide in dieser Position bearisch sind und eine Umkehr anzeigen.Dies deutet darauf hin, dass Smart Money herausgefunden hatte, dass der iranische Angriff auf Israel ein "Nullsummenspiel" sein würde, so dass sie Gewinne mitnahmen.Ein weiterer Grund für eine Konsolidierung oder Rückkorrektur des Goldpreises ist die riesige Lücke, die sich zum 200-tägigegen gleitenden Durchschnitt aufgetan hat, der ein Maß dafür ist, wie überkauft der Preis ist. Wie stark könnte der Goldpreis bei einer Gegenreaktion fallen? - Wahrscheinlich nicht viel, wenn man bedenkt, dass andere, viel ernsthaftere zinsbullische Faktoren im Spiel sind, die sich nicht ändern werden. Es gilt als unwahrscheinlich, dass der Goldpreis weiter als bis auf etwa 2.250 Dollar zurückgehen wird, und er dürfte nicht so weit wie die vorhergehende Flagge fallen.Und was ist mit den Edelmetallaktien? Auch sie zeigten am Freitag bearische Kerzen, wobei der Proxy-ETF GDX am Freitag ein auffälliges "bearisches Engulfing-Muster" auf seinem Chart zeigte, wie wir auf dem 3-Monatschart unten sehen können. Dies deutet auf eine Umkehrung hin, zumal sie bei hohem Volumen - dem größten seit 2 Jahren - erfolgte.