Das Anti-Konzept des Geldes: Schlussfolgerung

Der Geldwert der Förderung jedes dieser Anti-Konzepte besteht darin, dass sie die Menschen dazu bringen, zu denken, dass die Zentralbank eine Geldpolitik durchsetzen sollte. Um unser Leben besser zu machen. Unsere Geldpolitik wird von der Federal Reserve festgelegt, die erklärt, dass sie in Verfolgung ihres Mandats für Preisstabilität eine chronische Inflation von 2% im Jahr erzeugen wird. Hätten wir eine solche Politik für Kernreaktoren, würden die Kraftwerksingenieure einen langsamen, stetigen Anstieg der Kerntemperatur anstreben. Hätten wir eine Flugzeugpolitik, würden die Piloten einen langsamen, stetigen Höhenverlust anstreben.Der Zweck der Geldpolitik ist es, das BIP und die Beschäftigung zu steigern. Solange sie die Kaufkraft nicht zu schnell reduziert, d.h. zu viel Inflation verursacht, und natürlich, wenn sie das BIP und die Beschäftigung tatsächlich ankurbelt und eine Stagflation vermeidet, hat niemand Grund zur Beschwerde. Anti-Konzepte sind ziemlich heimtückisch. Die Menschen würden auf keinen Fall akzeptieren, dass die Schulden eines Verschwenders, der so verschwenderisch ist, dass er betrunkene Matrosen in den Schatten stellt, eines Verschwenders, der seine Ausgaben auf der Grundlage der Stimmen Dritter tätigt, die davon profitieren, aber die Kosten nicht spüren, frei von Risiken sind. Außer einer Sache. Sie lassen Anti-Konzepte in ihren Köpfen zu, die sie daran hindern, die wichtigsten Ideen über Geld zu begreifen.Die Welt steht vor einer noch nie dagewesenen Krise. Es gibt zwei langfristige Trends: exponentiell steigende Verschuldung auf allen Ebenen und sinkende Zinssätze (unterbrochen von Korrekturen, wie jetzt). Diese Trends führen zum Kapitalverbrauch. Der Wohlstandseffekt ermöglicht und ermutigt die Menschen, mehr zu konsumieren. Sie kaufen Flugtickets und Hotelzimmer, und vergessen Sie nicht den Schnaps. Und Autos. Und auch viele Boote und Flugzeuge. Aber sie geben nicht ihr Einkommen aus, das ein Teil der Produktion ist. Sie veräußern ihr Vermögen.Der Anti-Begriff BIP hindert uns daran, diesen Prozess als das zu sehen, was er ist. Wir sehen nur den Konsum, den wir als Wachstum feiern. Die Wirtschaft kannibalisiert sich selbst, während dieser schädliche Anti-Begriff uns blind für die Zerstörung macht und uns sogar dazu bringt, sie als eine gute Sache anzusehen. Wenn Spekulanten die Preise von Vermögenswerten in die Höhe treiben - wozu sie gezwungen sind, da sie keine Rendite für ihr Kapital erhalten -, sehen die Menschen, dass ihre Wertaufbewahrungsbehälter mit Kaufkraft überfüllt sind. Sie fragen nicht danach, wie ihnen diese verliehen wird.Und die meisten Menschen, einschließlich der meisten Wirtschaftswissenschaftler, sehen das Bild nicht, das ich gerade gezeichnet habe. Sie sind durch die Akzeptanz eines Haufens von Gegenkonzepten gehandicapt und glauben, dass Inflation nur durch eine Erhöhung der Geldmenge oder der damit eng verbundenen Umlaufgeschwindigkeit verursacht werden kann. Sie glauben auch, dass eine Erhöhung der Geldmenge nur eine Wirkung hat: Inflation. Diese Pseudogleichung hat keine weiteren Variablen, um beispielsweise auszudrücken, was passiert, wenn die Regulierungsbehörden die Raffinerien zwingen, Ethanol beizumischen, oder die Umweltbehörden Öl- und Erdgaspipelines blockieren.Dies ermöglicht es ihnen, das Pferd von hinten aufzuzäumen und den Wert des Geldes selbst anhand der Verbraucherpreise zu messen. Und das führt zu zwei tödlichen Schlussfolgerungen:1. Wenn Ihr Vermögen genauso schnell steigt wie die Verbraucherpreise, dann haben Sie ein gutes Wertaufbewahrungsmittel,2. oder, wenn Ihr Vermögen schneller steigt, dann haben Sie mehr Kaufkraft.Dieses Kaufkraftparadigma ist eine Philosophie für einen verlorenen Sohn oder eine verlorene Gesellschaft. Es ermutigt die Menschen, das Saatgetreide als Nahrung zu betrachten, die gegessen werden soll, und den Hof als etwas zu betrachten, das man veräußern kann, um Lebensmittel zu kaufen.Wenn es ein richtiges Feld der Geldwissenschaft geben soll, ganz zu schweigen von einer echten Diskussion über unsere Geldkrankheit, dann müssen wir einige richtige Konzepte aufstellen und die Anti-Konzepte, die an ihre Stelle getreten sind, verwerfen. Wenn wir das nicht tun, werden wir Zeuge, wie sich die größte Zivilisation, die es je gab, selbst vernichtet. Mit zunehmenden Anreizen, das Kapital, auf dem unsere Gesellschaft steht, auszuhöhlen, wird sie schließlich zusammenbrechen. Die Folgen werden entsetzlich sein. Die Produktion von Nahrungsmitteln und Energie ist kapitalintensiv. Wenn das Kapital am Ende ausgehungert ist, wird die Produktion zusammenbrechen. Er wird den Zusammenbruch von Rom in den Schatten stellen.© Keith WeinerDer Artikel wurde am 15. April 2024 auf www.monetary-metals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.