Der umfangreiche Goldfuturesmarkt

Vor etwa einem Jahrzehnt hat die Organisation Wikileaks ein sehr interessantes Memo vom Dezember 1974 ausgegraben und veröffentlicht. In Anbetracht der kontraintuitiven Kursentwicklung vom 12. April dachte ich, es könnte aufschlussreich sein, noch einmal zu überprüfen, was Wikileaks gefunden hat. Betrachten wir zunächst den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Memos. Wie Sie unten sehen können, ist es auf den 10. Dezember 1974 datiert. Warum ist das wichtig? Der Handel mit Goldfutures an der COMEX begann am 31. Dezember 1974.Weiter ist zu beachten, dass dieses Memo aus dem Finanzministerium in London stammt und an das US-Außenministerium weitergeleitet wurde. Hier ist ein Link zum gesamten Dokument. Berücksichtigen Sie auch den Zeitpunkt. Der Londoner Goldpool war 1968 gescheitert, und 1971 hatten die Vereinigten Staaten solche Schwierigkeiten, den Goldpreis über den physischen Austausch zu steuern, dass Präsident Nixon gezwungen war, das Goldfenster zu schließen und die Goldrücknahmen am 15. August 1971 "auszusetzen".Bis 1974 hatte sich die Bewältigung der Situation durch physisches Metall als unhaltbar erwiesen, und eine drastische Änderung war erforderlich. Und was war das? Digitale Alchemie. Mit dem Aufkommen des Goldfuturesgeschäfts entdeckten die USA und London, dass digitales/vorgetäuschtes Gold genauso nützlich und weithin akzeptiert war wie das echte. Dieses neue "Angebot" würde ihnen helfen, den Preis zu drücken.Aber es ging um mehr als das. Durch die Schaffung eines Terminmarktes für Gold vermuteten die Bürokraten und Banker, dass sie auch die physische Nachfrage kontrollieren könnten. Und wie? Die Verantwortlichen rechneten damit, dass die mit dem Futureshandel einhergehende Preisvolatilität ausreichen würde, um langfristige Besitzer von physischem Gold abzuschrecken. Sehen Sie selbst in diesem Screenshot aus dem Memo vom 10.12.74:Betrachten wir vor diesem Hintergrund die Ereignisse vom 12. April. Sowohl der digitale Gold- als auch der Silberpreis an der COMEX stiegen vor dem erwarteten unruhigen Wochenende im Nahen Osten stark an. Darüber hinaus lag der Silberpreis an der COMEX knapp unter 30 Dollar je Unze und erreichte damit den höchsten Stand seit den Tagen der SilverSqueeze-Bewegung Anfang Februar 2021. Im Nachhinein betrachtet hätte das, was dann geschah, nicht überraschen dürfen. Wie Sie unten sehen können, fiel COMEX-Gold in nur vier Stunden um fast 100 Dollar oder 4%. Dem COMEX-Silber erging es mit einem Rückgang von 1,90 Dollar bzw. fast 7% im selben Zeitraum noch schlechter.Man kann ein manipulatives Ereignis immer an der Größe und dem Ausmaß der kontraintuitiven Bewegungen erkennen, und es sollte angemerkt werden, dass sowohl Rohöl- als auch Bitcoin-Futures am 12. April und über das Wochenende ebenfalls Kurseinbrüche verzeichneten. Aber Preis- und Wahrnehmungsmanagement ist ein Thema für einen anderen Tag. Kehren wir zunächst zum Memo vom Dezember 1974 zurück und konzentrieren wir uns auf diesen Abschnitt über den "großvolumigen Handel mit Futures":Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, braucht es eine Menge Feuerkraft bei den Futures, um den Kurs in der Weise zu drehen und umzukehren, wie es am vergangenen Freitag geschehen ist. Wie viel? Beginnen wir mit Gold. Das Gesamthandelsvolumen für COMEX-Gold betrug an diesem Tag 517.162 Kontrakte oder etwa das 2-3fache des üblichen/durchschnittlichen Tagesvolumens.Wie viel "Gold" ist das? Theoretisch entfallen auf jeden COMEX-Kontrakt 100 Unzen Gold, so dass das Handelsvolumen am 12. April von 517.162 Kontrakten 51.716.200 Unzen oder etwa 1.608 metrische Tonnen entspricht. Man muss sich also vor Augen halten, dass die COMEX insgesamt nur 17.582.172 Unzen in ihren Tresoren aufbewahrt, so dass das Handelsvolumen am 12. April das Dreifache der gesamten registrierten und zugelassenen Bestände der COMEX betrug.Und wie viel Gold sind 1.608 metrische Tonnen? Ein souveräner Staat, der so viel Gold besitzt, würde auf Platz 7 der unten stehenden Liste landen. Das COMEX-Handelsvolumen vom 12. April ist also definitiv als "umfangreich" einzustufen.Noch ungeheuerlicher war jedoch das tägliche Handelsvolumen von COMEX-Silber. Unten sehen Sie, dass das Gesamtvolumen bei 227.883 Kontrakten lag!An der COMEX soll jeder Kontrakt 5.000 Unzen Silber repräsentieren. Wenn man also nachrechnet, entsprechen 227.883 Kontrakte 1.139.415.000 Unzen. Wie viel Silber ist das? Schlimmer als bei Gold ist, dass diese Summe fast das Vierfache der Gesamtmenge an Silber beträgt, die angeblich in den Tresoren der COMEX lagert.Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Der jüngste Bericht des Silver Institute geht davon aus, dass das weltweite Bergbauangebot im Jahr 2024 bei etwa 843.000.000 Unzen liegen wird. Lassen Sie uns also noch einmal nachrechnen. Das Handelsvolumen von COMEX-Silber am 12. April entsprach 135% des jährlichen weltweiten Bergbauangebots. Das zählt definitiv als "umfangreich"! Worum geht es in diesem Beitrag? Ich denke, es geht um Folgendes: Lassen Sie sich nicht von den Intrigen der Banker abschrecken, wie es in dem Memo vom Dezember 1974 heißt. Ja, der Futuresmarkt lässt den physischen Markt im Vergleich dazu gelegentlich winzig erscheinen, und ja, die Preisvolatilität negiert die Nachfrage des Einzelhandels. Aber lassen Sie es nicht zu, dass sie die Ihre negiert!Die physische Hortung ist die einzige Möglichkeit, die Preisstruktur zu überwinden, die vor fast 40 Jahren eingeführt wurde. Vermeiden Sie um jeden Preis die börsengehandelten Fonds der Bank, Futureskontrakte, nicht zugewiesene Konten und jede andere Form von alchemistischem Gold und Silber, die seit 1974 eingesetzt wird. Verlangen Sie nur physisches Metall und lassen Sie es sich liefern. Nur wenn wir dieses nicht zugewiesene und digitale derivative Preissystem durchbrechen, können wir eine Rückkehr zu freien, fairen und nicht verwalteten Preisen für physisches Gold und Silber erleben.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 15. April 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.