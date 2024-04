Goldpreis in Bewegung  Experten heben Preisziele

Der Goldpreis bewegte sich auch Tage nach der Eskalation der Spannungen im Nahen Osten in der Nähe seines Rekordhochs, was die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen weiter steigerte. Dies geht aus einem Bericht von CNBC hervor. Der Goldpreis erreichte am Montag einen weiteren Rekordschluss, wobei der aktivste Juni-Kontrakt für Gold-Futures um 0,37% höher bei 2.383 US-Dollar pro Unze schloss, und einige sagen, dass es noch mehr Spielraum nach oben gibt. "Die jüngste Goldrally wurde durch die geopolitische Hitze begünstigt und fiel mit Rekordständen der Aktienindices zusammen", schrieb Citi in einer Notiz vom 15. April.Die Nachfrage nach sicheren Häfen stieg vor dem Hintergrund der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten. Marktbeobachter verfolgen aufmerksam einen möglichen Vergeltungsschlag Israels, die geschworen haben, vom Iran "einen Preis zu verlangen". Ein bedeutender Vergeltungsschlag könnte zu einem größeren Konflikt führen, der wiederum einen erneuten Goldkauf, einen Anstieg der Ölpreise und eine Stärkung des US-Dollars auslösen würde, so Bartosz Sawicki, Marktanalyst beim Finanzdienstleister Conotoxia fintech.Der Goldpreis steht in der Regel in einem umgekehrten Verhältnis zu den Zinssätzen. Wenn die Zinsen sinken, wird Gold im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen wie Anleihen, die niedrigere Renditen abwerfen, attraktiver. Die unerwartet hohe Inflation im März hat die Zinssenkungserwartungen des Marktes auf September verschoben, und es wird nun mit zwei statt drei Zinssenkungen gerechnet.Dennoch bleiben Analysten optimistisch, was die Aussichten für das gelbe Metall angeht, unterstützt durch die anhaltende physische Nachfrage und seine Attraktivität als geopolitische Absicherung. "Wir gehen davon aus, dass der Goldpreis in den nächsten 6 bis 18 Monaten bei 3.000 US-Dollar pro Unze liegen wird", so die Analysten von Citi unter der Leitung von Aakash Doshi, Leiter der Rohstoffforschung von Citi in Nordamerika. Die "finanzielle Untergrenze" für den Goldpreis ist laut Citi von rund 1.000 auf 2.000 Dollar pro Unze gestiegen. Am Freitag hatte Goldman Sachs den Goldmarkt als "unerschütterlichen Bullenmarkt" bezeichnet und das Preisziel für das gelbe Metall von 2.300 auf 2.700 Dollar bis zum Jahresende angehoben.© Redaktion GoldSeiten.de