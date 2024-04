UBS: Zinserhöhung der Fed auf 6,5% ist möglich

Die Kombination aus starkem US-Wachstum und hartnäckiger Inflation erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Zinsen eher anhebt als senkt und die Kreditkosten im nächsten Jahr auf bis zu 6,5% steigen, so die Strategen der UBS Group AG laut Bloomberg . Während die Bank in ihrem Basisszenario von zwei Zinssenkungen in diesem Jahr ausgeht, sieht UBS nun eine wachsende Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation nicht auf das Ziel der Fed zurückkehrt, was zu einer Rückkehr zu Zinserhöhungen führen und einen starken Verkauf bei Anleihen und Aktien auslösen würde.Die Märkte haben ihre Wetten auf eine Lockerung der Geldpolitik bereits reduziert, da die jüngsten US-Daten eine überraschende Stärke der weltgrößten Volkswirtschaft gezeigt haben. "Wenn das Wachstum robust bleibt und die Inflation bei 2,5% oder darüber verharrt, besteht ein reales Risiko, dass der Offenmarktausschuss die Zinsen bis Anfang nächsten Jahres wieder anhebt und der Leitzins Mitte nächsten Jahres 6,5% erreicht", so die UBS-Strategen Jonathan Pingle und Bhanu Baweja in einem Kommentar.Der Appell zeigt, wie sich die Großbanken mit der Möglichkeit abfinden, dass der aggressivste Zinserhöhungszyklus seit den 1980er Jahren, der den Leitzins der Fed auf 5,5% getrieben hat, noch nicht zu Ende ist. Die UBS hat ihre ehrgeizige Prognose von 275 Basispunkten Zinssenkungen in den USA in diesem Jahr bereits auf nur 50 Basispunkte reduziert. Ihr so genanntes "Keine-Landung-Szenario" mit weiteren Zinserhöhungen würde zu einer starken Abflachung der US-Staatsanleihenrenditekurve führen, da die Benchmark-Renditen "deutlich steigen", und die Aktien um 10% bis 15% zurückgehen würden, so die Prognose der Strategen.Diesem Aufruf waren in der vergangenen Woche höher als erwartete US-Inflationsdaten und am Montag ebenfalls höher als erwartete US-Einzelhandelsumsätze vorausgegangen. Dies führte zu einer Reihe wichtiger Daten und schürte Befürchtungen, dass sich die Inflation verfestigen könnte. Händler reduzierten ihre Wetten auf eine Lockerung der Geldpolitik durch die Fed drastisch von 150 Basispunkten zu Jahresbeginn auf 41 Basispunkte im Dezember. "Die Anleger machen sich langsam Sorgen, dass die Wirtschaft zu heiß laufen könnte", meinten die UBS-Strategen. "In einem Szenario hoher Inflation erwarten wir, dass Staatsanleihen fallen und sich die Credit Spreads ausweiten, was zu einem starken Rückgang führen würde."© Redaktion GoldSeiten.de