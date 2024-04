Heraeus: Goldpreis nimmt weiter zu, Silber erreicht Dreijahreshoch

In seinem neuen Precious Appraisal nimmt Heraeus Bezug auf die aktuelle Lage von Gold. Nachdem der Goldpreis am Freitag über die Marke von 2.400 $ pro Unze gestiegen war, fiel er bis zum Handelsschluss wieder leicht auf 2.350 $ zurück, was immer noch einem Rekordniveau entspricht. Die wöchentlichen Kursgewinne setzten sich fort, obwohl der US-Verbraucherpreisindex für März höher ausfiel als erwartet und der Markt weiterhin die Zinssenkung der US-Notenbank auf zwei Zinssenkungen bis 2024 einpreiste.Auch auf der anderen Seite des Atlantiks wurde vor schnellen Zinssenkungen gewarnt. Die Europäische Zentralbank beließ ihren Leitzins am Donnerstag ebenfalls bei 4% und deutete an, dass eine Zinssenkung im Juni nur möglich sei, wenn sich die Inflation "nachhaltig" dem Ziel von 2% nähere. Gleichzeitig verzeichneten börsengehandelte Goldfonds weiterhin Nettoabflüsse, während der Dollar weiter zulegte – Faktoren, die den Goldpreis normalerweise belasten. Geopolitische Risiken könnten die Erholung des Goldpreises als sicherer Hafen unterstützen, da die Spannungen im Nahen Osten zunehmen.Silber erreichte ein neues Dreijahreshoch. Im Laufe der Woche stieg der Silberpreis über die Marke von 29 $ pro Unze und erreichte damit den höchsten Stand seit 2021. Sowohl die industrielle Nachfrage – insbesondere aus der Photovoltaikindustrie – als auch die institutionellen Anleger scheinen die Rally zu unterstützen. Die ETFs verzeichneten in den letzten zwei Wochen Nettozuflüsse in Höhe von 11,06 Mio. Unzen, nachdem in den Vormonaten Nettoabflüsse verzeichnet worden waren, wodurch sich die Gesamtbestände um 2% auf 722,7 Mio. Unzen erhöhten. Der Silberpreis schloss am Freitag um 5,82% höher als in der Vorwoche, wodurch das Gold-Silber-Verhältnis unter 83 fiel. Mit einem RSI von 76 ist Silber bereits überkauft.© Redaktion GoldSeiten.de