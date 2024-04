Gemeinsames Projekt von Pan American Energy und der University of Saskatoon erhält NSERC-Fördermittel

- Die Universität Saskatoon erhält für das Projekt mit dem Titel Synchrotron characterization on the surface chemistry of spodumene and other lithium silicates: Toward efficient and sustainable development of Canadian lithium pegmatites über einen Forschungszeitraum von drei Jahren Mittel in Gesamthöhe von 770.498 $Calgary, 16. April 2024 - Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTCQB: PAANF | FWB: SS60) (Pan American oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen neben den Firmen Rock Tech Lithium Inc. und Newpath Resources Inc. mit der University of Saskatoon (U of S) zusammenarbeitet, um das Forschungsprojekt mit dem Titel Synchrotron characterization on the surface chemistry of spodumene and other lithium silicates: Toward efficient and sustainable development of Canadian lithium pegmatites [Synchrotron-Charakterisierung der Oberflächenchemie von Spodumen und anderen Lithiumsilikaten: Auf dem Weg zu einer effizienten und nachhaltigen Erschließung von kanadischen Lithiumpegmatiten] zu unterstützen. Ziel der Forschungsarbeiten ist es, die Gewinnung und die Extraktion von Lithium in Pegmatiterzen für grüne Energietechnologien zu verbessern.Das Forschungsprojekt wird durch die Alliance Missions Grants for Critical Minerals Research des Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) unterstützt. Der NSERC hat zugestimmt, über einen dreijährigen Forschungszeitraum, beginnend am 31. März 2024, Fördermittel in Gesamthöhe von 770.498 $ zur Verfügung zu stellen; der Abschlussbericht wird voraussichtlich im Mai 2027 vorgelegt. Neben der U of S unterstützen auch die Métis Nation of Ontario, der Saskatchewan Research Council und die Canadian Light Source das Projekt. Pan American hat sich bereit erklärt, Daten, Ressourcen, Proben und Beratungsdienste zur Unterstützung des Forschungsvorhabens bereitzustellen und beabsichtigt, nach Abschluss des Projekts Methoden zu untersuchen, um die Forschungsergebnisse in seine Erschließungs- und Vermarktungspläne einfließen zu lassen.Innovation und Zusammenarbeit sind in unserem Unternehmen fest verankert, so Jason Latkowcer, CEO von Pan American Energy. Wir sind begeistert von der Arbeit, die Dr. Yuanming Pan und sein Team von Mitarbeitern leisten, und von den Ergebnissen, die sie zu erzielen hoffen. Wir hoffen, dass wir Dr. Pan durch unsere Sachleistungen, die der U of S, der Métis Nation of Ontario, der Canadian Light Source und dem Saskatchewan Research Council vollen Zugang zu den historischen und aktuellen Bohrkernen des Lithiumprojekts Big Mack bieten, bei der Erstellung eines innovativen 3D-Modells für die Verteilung, Chemie und Kristallmorphologie von Petalit in den Pegmatiten des Lithiumprojekts Big Mack unterstützen können. Zusammen tragen wir mit der Unterstützung des NSERC dazu bei, in Kanada ein starkes, weltweit wettbewerbsfähiges Forschungs- und Innovationssystem für die Entwicklung von Infrastrukturen aufzubauen, die grüne Energietechnologien fördern, während die Welt auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft zusteuert.Weiterführende Informationen zu den Zuschüssen des NSERC im Rahmen der Alliance Mission erhalten Sie unter https://www.nserc-crsng.gc.ca. Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTCQB: PAANF) (FWB: SS60) ist ein Explorationsunternehmen, das sich insbesondere auf die Akquisition, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten in Nordamerika konzentriert, die Batteriemetalle enthalten.Das Unternehmen hat in Kanada eine Optionsvereinbarung mit Magabra Resources abgeschlossen, wonach es das Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 90 % an dem Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora (Ontario) hat. Das Unternehmen verfügt ferner über eine Konzessionsoptionsvereinbarung mit Horizon Lithium LLC, die ihm das Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Lithiumprojekt Horizon im Esmeralda County - Lithiumgürtel Tonopah (Nevada, USA) einräumt.Um sich für Investoren-Updates zu registrieren, besuchen Sie bitte https://panam-energy.com.Im Namen des Board of DirectorsJason LatkowcerCEO & DirektorTel: (587) 885-5970E-Mail: info@panam-energy.comVorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftiger Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Erwartung des Unternehmens, dass die Ergebnisse der von der U of S durchgeführten Forschungsarbeiten für die Erschließungs- und Vermarktungspläne des Unternehmens genutzt werden können, einschließlich der Hoffnung des Unternehmens, dass die Forschungsarbeiten zur Entwicklung eines 3D-Modells für die Verteilung, Chemie und Kristallmorphologie von Petalit in den Pegmatiten des Lithiumprojekts Big Mack führen werden; den voraussichtlichen Zeitplan für die Forschung und den daraus zu erstellenden Bericht; und das Ziel und die Hypothese der Forschung sowie die voraussichtliche Rolle des Unternehmens bei der Unterstützung der Forschungsarbeiten beziehen.Bei der Ableitung von Schlussfolgerungen oder der Erstellung von Prognosen oder Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören die Annahmen hinsichtlich der Tatsache, dass die Forschungsarbeiten wie erwartet innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens durchgeführt werden; die Ergebnisse der Forschungsarbeiten, einschließlich der Tatsache, dass die Forschungsarbeiten zur Erstellung eines 3D-Modells des Petalits in den Pegmatiten des Lithiumprojekts Big Mack führen und anderweitig für die Entwicklungs- und Kommerzialisierungspläne des Unternehmens verwendet werden können; und die Tatsache, dass das Unternehmen bei der Unterstützung des Forschungsprojekts in der beabsichtigten Weise erfolgreich sein wird.Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem das Risiko, dass die Forschungsarbeiten nicht in der Art und Weise und in dem Zeitrahmen durchgeführt werden, wie es derzeit geplant ist oder überhaupt nicht durchgeführt werden; Risiken, die mit den Tests und der Forschung verbunden sind, einschließlich Risiken in Bezug auf Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen, da die Pläne weiterhin neu definiert werden, dass die Tests und die Forschung von Natur aus ungewiss sind und dass die Ergebnisse der Tests und der Forschung möglicherweise nicht in großem Maßstab reproduzierbar sind; dass die Forschungsarbeiten möglicherweise nicht erfolgreich sind oder nicht die von der U of S oder dem Unternehmen erwarteten Ergebnisse liefern, und dass das Unternehmen SRC die Forschungsarbeiten möglicherweise nicht erfolgreich unterstützen kann. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. 