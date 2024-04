Tisdale Clean Energy ernennt Jordan Trimble in das Advisory Board

Vancouver, 16. April 2024 - Tisdale Clean Energy Corp. (Tisdale oder das Unternehmen) (TSX.V: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: T1KC) freut sich, die Ernennung von Jordan Trimble in sein neu gegründetes Advisory Board bekannt zu geben.Jordan Trimble ist President und CEO von Skyharbour Resources, einem Uranexplorer im Athabasca-Becken, der auch Schürfgebiete entwickelt und Tisdale als Partner beim Projekt South Falcon East unterstützt. Er verfügt über beträchtliche Erfahrung im Uransektor und wird dem Unternehmen in seiner beratenden Funktion wichtige Einblicke gewähren.Ich kenne Jordan nun schon seit über einem Jahrzehnt und habe in dieser Zeit auch mit ihm zusammengearbeitet. Ich bin sehr froh, dass wir ihn als wichtigen Berater für Tisdale gewinnen konnten, meint Alex Klenman, CEO von Tisdale. Jordans Kenntnisse des Athabasca-Beckens werden sich in Kombination mit seinem umfassenden Know-how des Uransektors im Allgemeinen positiv auf unsere Fähigkeit auswirken, das Projekt South Falcon East weiterzuentwickeln und das Unternehmen auszubauen, so Klenman weiter.Nachdem Skyharbour Projektpartner bei South Falcon East ist und Tisdale vor kurzem seine ersten Explorationsprogramme bei diesem Projekt eingeleitet hat, freue ich mich, Tisdale als Berater beizutreten, so Herr Trimble. South Falcon East ist ein Explorationsprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das eine oberflächennahe Uranressource mit starkem Expansionspotenzial beherbergt sowie robustes Potenzial für regionale Entdeckungen auf dem Konzessionsgebiet aufweist. Als Großaktionär von Tisdale sieht Skyharbour der weiteren Wertschöpfung bei diesem Projekt durch das Unternehmen entgegen.Jordan Trimble ist der President und Chief Executive Officer sowie ein Direktor von Skyharbour Resources Ltd. Unter seiner Führung hat sich Skyharbour von einem Börsenmantel mit einer Marktkapitalisierung von 2 Millionen $ zu einem führenden Explorationsunternehmen im Athabasca-Becken mit einer Marktkapitalisierung von 90 Millionen $ entwickelt. Skyharbour ist mit der Weiterentwicklung zahlreicher Projekte befasst, darunter die beiden Vorzeige-Uranprojekte Moore und Russell Lake, und verfügt über ein Portfolio von über 587.000 Hektar an Mineralclaims im Rahmen von 29 Projekten.Im Laufe seiner Karriere hat Herr Trimble mehrere börsennotierte und private Unternehmen gegründet und an deren Leitung mitgewirkt, nachdem er in der Rohstoffbranche in verschiedenen Funktionen mit Schwerpunkt Management, Unternehmensfinanzierung und -strategie, Aktionärskommunikation, Geschäftsentwicklung und Kapitalbeschaffung tätig war. Er tritt häufig als Redner bei Rohstoff- und Bergbaukonferenzen auf der ganzen Welt auf und ist in verschiedenen Medien wie BNN und der Financial Post erschienen. Herr Trimble hat einen Bachelor of Science mit Handelswissenschaften als Nebenfach von der University of British Columbia. Er ist CFA® Charterholder und übte eine volle Amtszeit als Direktor der CFA Society Vancouver aus. In dieser Pressemeldung werden mit Begriffen wie vorhersehen, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, Plan, Prognose, möglicherweise, planen und ähnlichen Worten oder Ausdrücken zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gekennzeichnet. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), unterscheiden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!