Krall, E wie Ende? & die (Fake-) Mondlandung

Die FDP schlägt vor, den Renteneintritt flexibler zu gestalten, da starre Entwürfe nicht zu jedem passen und viele gerne weiterarbeiteten.In Baden-Württemberg brennt ein Haus wegen eines entflammten Hybid-Audis ab. Die Euphorie der "Elektromobilität" ist längst verflogen, so daß Tesla gut 10% seiner Belegschaft wegen Nachfragemangel entlassen muß. VW, das ebenfalls stark auf dieses ideologische Pferd setzte, bettelt um Staatshilfe, da auch dort die Nachfrage nach E-Autos deutlich fällt.Markus Krall will in die Schweiz gehen und diesen Staat nicht mehr länger finanzieren, wird aber die Politik hier weiter auf´s Korn nehmen.Im Juli kommt ein neuer Hollywood Blockbuster in die Kinos. Es geht um eine angeblich inszenierte Mondlandung.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)