Platin - Bullen unter Druck

Anfang März setzte der Platinpreis an die Unterstützung bei 865 USD zurück und beendete dort eine übergeordnete, kurzfristige Korrekturphase. Mit dem Anstieg über die Kurshürden bei 938 und 952 USD wurden kleinere Kaufsignale generiert und ein Aufwärtsimpuls an den nächsthöheren Widerstand bei 988 USD vorbereitet. Dieser konnte im Rahmen einer weiteren Kaufwelle Ende der letzten Woche erreicht und kurz überschritten werden, ehe eine Korrektur den Kurs unsanft unter die Ausbruchsmarke drückte.Die erwartete Korrektur fällt nach dem Rebreak der 988-USD-Marke durchaus dynamisch aus und sollte daher direkt wieder bis 952 und 938 USD führen. Allerdings ist in diesem Bereich eine erhöhte Chance gegeben, dass der Aufwärtstrend der Vorwochen reaktiviert wird und Platin wieder bis 988 USD steigen kann. Darüber wäre sogar eine Kaufwelle bis 1.032 USD möglich.Unterhalb von 938 USD müsste man sich dagegen auf eine Ausweitung der Korrektur einstellen, die durchaus bis 905 und 889 USD reichen kann. Damit wären auch die Ausbruchschancen auf der Oberseite vergeben.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)