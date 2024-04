ABN AMRO bleibt bei einem Preisziel von 2.000 $ bis Ende 2024

Viele traditionelle Zusammenhänge haben sich aufgelöst, als der Goldpreis in den letzten zwei Monaten Rekordhöhen erreichte. Viele Experten sind der Ansicht, dass der Markt noch über ein erhebliches Potenzial verfügt, doch die internationale Bank ABN AMRO warnt die Anleger davor, dass sich diese Zusammenhänge im Laufe des Jahres wiederherstellen könnten, schreibt Kitco News Georgette Boele, Senior Economist Sustainability Research bei ABN, sagte, obwohl der Goldpreis in naher Zukunft noch Spielraum nach oben habe, werde sie ihre Prognose, dass der Goldpreis das Jahr bei 2.000 Dollar pro Unze beenden werde, nicht ändern. "Der Trend bei den Goldpreisen ist positiv, und scheint grenzenlos", sagte sie in ihrem jüngsten Kommentar. "Dennoch bleiben wir aus den folgenden Gründen vorsichtig. Es ist ungewöhnlich, dass der Goldpreis eine positive Beziehung zum US-Dollar und zu den 5- und 10-jährigen US-Realrenditen aufweist. Auch wenn es in der Vergangenheit zu solchen Veränderungen gekommen ist, sind sie in der Regel vorübergehender Natur, was bedeutet, dass sie etwa 3 bis 6 Monate anhalten könnten. Die 2-jährigen US-Realrenditen sind jedoch gesunken, was den Goldpreis stützen könnte.""Der Goldpreis sollte niedriger sein, nicht höher", meinte sie. Boele wies darauf hin, dass der Goldmarkt zwar von der Nachfrage nach sicheren Häfen und dem Momentum nach oben getrieben werde, es aber keine Käufe auf breiter Basis gebe. Sie wies ebenfalls darauf hin, dass auch Anleger in Gold-ETFs, ihre Bestände weiter liquidieren. "Die Anleger scheinen Gold aus Sicherheitsgründen gekauft zu haben und haben nur bestimmte Formen von Gold gekauft", bemerkte sie in ihrer Notiz. "Sie haben auch Goldoptionen mit Aufwärtstrikes für Dezember gekauft, zum Beispiel mit Strikes von 2.500 und 3.000 USD pro Unze." Sie merkte außerdem an, dass die Zentralbanken zwar weiterhin Gold kaufen, dies aber nicht die aktuellen Preise rechtfertige.Boele betonte, dass es auf dem Markt auch keine Angebotsengpässe gegeben habe, die diese Rekordpreise rechtfertigen würden. "Während der COVID-Krise gab es einen Mangel an physischem Gold. Dies führte zu einer hohen Nachfrage nach Gold auf dem Terminmarkt und einer hohen Prämie für den Kauf von physischem Gold. In diesem Jahr sind die spekulativen Positionen an den Terminmärkten bisher nicht stark angestiegen", erklärte sie. "Es gibt derzeit keine Knappheit an physischem Gold."© Redaktion GoldSeiten.de