Heraeus stellt grüne Circlear-Produkte aus recyceltem Edelmetall vor

Das deutsche Unternehmen Heraeus Precious Metals hat unter dem Markennamen Circlear eine Produktlinie eingeführt, die zu 100% aus recycelten Edelmetallen besteht. Circlear-Metalle basieren nach Angaben des Unternehmens auf einem Massenbilanzansatz mit einem "deutlich reduzierten CO2-Fußabdruck", der vom TÜV Süd in München zertifiziert wurde, berichtet Recycling Today Circlear-Produkte sind für sieben Metalle erhältlich, darunter Gold, Silber, Platin, Palladium, Rhodium, Ruthenium und Iridium. Das breite Portfolio an Circlear-Produkten bedeutet, dass Heraeus "verschiedene industrielle Anwendungen wie chemische Produkte, katalytische Netzwerke, elektrische Kontakte und pharmazeutische Inhaltsstoffe" bedienen kann, so das Unternehmen.Circlear-Metalle stammen aus sekundären Quellen wie verbrauchten Chemie- oder Autokatalysatoren. Die recycelten Edelmetalle haben die gleiche Qualität und Reinheit wie primär gewonnenes Material, weisen aber eine um bis zu 98% geringere CO2-Bilanz auf, so Heraeus. "Ein Kilogramm recycelter Edelmetalle spart bis zu 33 Tonnen CO2 ein, was dem durchschnittlichen Kohlendioxidausstoß eines EU-Neuwagens mit einer Laufleistung von mehr als 300.000 Kilometern entspricht", so das Unternehmen."Kreislaufwirtschaft ist seit Jahrzehnten Teil der DNA von Heraeus Precious Metals", meinte André Christl, CEO des Unternehmens. "Wir sehen die wachsende Nachfrage unserer Kunden nach nachhaltigen Lösungen. Mit Circlear bieten wir eine Lösung, die es unseren Kunden ermöglicht, ihren Scope-3-CO2-Fußabdruck zu reduzieren und ihre Fortschritte bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele genau zu verfolgen." Laut Heraeus hat der TÜV Süd gemäß ISO 14021 bestätigt, dass der Anteil an recycelten Edelmetallen in Circlear-Produkten 100% beträgt.© Redaktion GoldSeiten.de