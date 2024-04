Russland könnte Exportzölle für Gold streichen

Russland erwägt die Abschaffung der Ausfuhrzölle auf Gold, sagte Danil Volkov, Direktor der Abteilung für Steuerpolitik des Finanzministeriums am Dienstag, da das Land versuche, seine Einnahmen durch eine Wiederbelebung des Schiffsverkehrs zu erhöhen. Dies geht aus einem Bericht von Mining.com hervor. Laut dem World Gold Council war Russland 2022 der zweitgrößte Goldproduzent der Welt, mit einem Anteil von etwa 9% an der weltweiten Produktion, nach China und vor Australien.Die meisten russischen Goldproduzenten, darunter auch Russlands größter Produzent Polyus, unterliegen aktuell westlichen Sanktionen. Im vergangenen Juni haben Großbritannien, Kanada, Japan und die USA neue Importe von russischem Gold verboten. Die russischen Goldexporte in den Westen hatten sich bereits zuvor verlangsamt, da der russische Goldhandel in Länder umgeleitet wurde, die keine Sanktionen gegen Moskau verhängt haben, wie China, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate, so Industrievertreter und Daten.Die russischen Goldexporte seien seit Anfang diesen Jahres aufgrund neuer wechselkursbezogener Zölle zum Erliegen gekommen, erklärte Volkov vor dem Föderationsrat, dem Oberhaus des Parlaments. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Banken Rabatte eingeführt haben, um das Metall an die Öffentlichkeit zu verkaufen, sagte der stellvertretende russische Finanzminister Alexej Sazanov Anfang April.Letzte Woche verabschiedete das russische Unterhaus einen Gesetzesentwurf, der eine Erhöhung der Mineralabbausteuer auf Gold zwischen Juni und Dezember dieses Jahres vorsieht, um Haushaltsverluste aufgrund sinkender Exporteinnahmen auszugleichen. Sazanov erklärte, dass dadurch bis Ende des Jahres 15 Milliarden Rubel (159,69 Millionen Dollar) in den Haushalt fließen würden.Im vergangenen Jahr führte Russland wechselkursgebundene Zölle auf eine breite Palette von Produkten ein, darunter auch Gold, um in einer Zeit erhöhter Militärausgaben Einnahmen zu erzielen und da die Produzenten aufgrund des schwachen Rubels ihre Exporte erhöhten. Auf die Frage, ob die Ausfuhrzölle auf Gold im Zuge der Erhöhung der Mineralabbausteuer abgeschafft werden könnten, antwortete Volkov: "Diese Frage wird derzeit geprüft."© Redaktion GoldSeiten.de