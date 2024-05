Weltbankbericht hebt Vorteile der Goldneubewertungskonten der Zentralbanken hervor

Quelle: Weltbank

Vor kurzem hat die Weltbank ein Handbuch für Vermögensverwalter herausgegeben, in dem erläutert wird, warum man in Gold investieren sollte. Bei Gainesville Coins habe ich zahlreiche Artikel über Goldneubewertungskonten geschrieben und darüber, wie diese von Zentralbanken eingesetzt werden können, um im Notfall Verluste aufzufangen. Die Weltbank ist auf meine Forschung aufmerksam geworden, da sie in einem Kapitel über die Bilanzierung von Währungsreserven und unter Bezugnahme auf meine Arbeit auf diese Praxis anspielt.Die Weltbank-Publikation unterstreicht die Tatsache, dass Gold der einzige finanzielle Vermögenswert ohne Gegenparteirisiko ist, und dass sein Preis aufgrund seiner Knappheit im Vergleich zu Fiatwährungen langfristig immer steigt. Zentralbanken, die über einen längeren Zeitraum Gold besitzen, können von den Vorteilen ihres Goldneubewertungskontos profitieren, ohne Gold verkaufen zu müssen.Das Anfang des Jahres von der Finanzabteilung der Weltbank veröffentlichte Gold Investing Handbook for Asset Managers ist eine interessante Lektüre für Anleger. Es befasst sich unter anderem mit der Struktur des Goldmarktes, optimalen Portfoliobewertungen, geopolitischen Aspekten, einem Leitfaden für Handel und Liquidität und einer Diskussion über die Goldbuchhaltung.Die Finanzabteilung der Weltbank hat die Aufgabe, die Finanzen der Weltbank zu verwalten und zu den beiden Zielen der Bank beizutragen, "die extreme Armut zu beenden und gemeinsamen Wohlstand zu fördern". In dieser Eigenschaft fungiert es als vertrauenswürdiger Berater der Mitgliedsländer, um die finanzielle Stabilität zu unterstützen und eine Vorreiterrolle im Bereich des Finanzmanagements zu übernehmen. Mit diesem Auftrag im Hinterkopf schreibt die Finanzabteilung der Bank, dass:"Im Laufe der Geschichte hat Gold eine wichtige Rolle als Finanzanlage im globalen Finanzsystem gespielt. [...] In der heutigen Zeit spielt Gold nach wie vor eine entscheidende Rolle im globalen Finanzsystem und dient als Absicherung gegen Inflation, als sicherer Hafen und als Reserve für die Zentralbanken. [...]Die Rolle von Gold im globalen Finanzsystem hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt, wobei Veränderungen in der Geldpolitik, den wirtschaftlichen Bedingungen und technologischen Fortschritten die Nachfrage- und Angebotsdynamik beeinflusst haben. Trotz dieser Veränderungen bleibt Gold ein entscheidender Bestandteil des globalen Finanzsystems und wird wahrscheinlich auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. [...]Die Marktstörungen, die durch die globale Finanzkrise von 2008, den Handelskrieg zwischen den USA und China, den Brexit und die COVID-19-Pandemie verursacht wurden, sowie eine längere Periode negativer Realzinsen und geopolitische Unsicherheiten, die durch die gegen Russland verhängten Finanzsanktionen zum Einfrieren seiner Währungsreserven verursacht wurden, haben die strategische Bedeutung von Gold als Puffer gegen finanzielle Instabilität verstärkt."Nachdem die Zentralbanken fortgeschrittener Volkswirtschaften wie die Niederlande und Deutschland im Jahr 2013 erklärt haben, dass ihre Goldneubewertungskonten (GRA) ihre Solvenz garantieren, schließt sich nun auch die Weltbank der Diskussion über GRAs an. Auf einer Seite ihres Berichts findet sich eine Zusammenfassung meines Artikels darüber, wie die Zentralbank von Curaçao und St. Martin ihr GRA zur Deckung von Verlusten im Jahr 2021 eingesetzt hat.Vereinfacht ausgedrückt ist ein GRA ein Buchungsposten auf der Passivseite der Bilanz einer Zentralbank, der nicht realisierte Goldgewinne ausweist. Da Zentralbanken die Wurzel des modernen Geldbaums sind, können sie diese Buchungen nutzen, um Ausgaben zu bezahlen. Eine GRA kann, wenn sie ausreichend ist, verhindern, dass eine Zentralbank in Zeiten finanzieller Anspannungen in ein negatives Eigenkapital gerät, ohne Gold verkaufen zu müssen (für weitere Einzelheiten lesen Sie meinen Artikel hier ).