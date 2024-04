Brent-OIL - kurzfristige Rücksetzer einplanen

Quelle Chart: stock3

Wie zur letzten Analyse vom 26. März thematisiert, sollte das Öl der Nordseeorte Brent weiter bullisch tendieren. Die Saisonalität stützte diese Annahme und so schoben sich die Notierungen weiter in Richtung des Widerstands von 90,45 USD empor. Seit letzter Woche konsolidiert Brent dabei und hielt bisher via Tagesschlusspreis die Unterstützung von 88,72 USD aufrecht. Auch heute wird dieses Levels wieder attackiert und so widmen wir uns den möglichen Folgeoptionen im Nachgang.Die jüngste Performance in Richtung des Widerstands von 90,45 USD erlaubte die Ausbildung eines Aufwärtstrendkanals beziehungsweise jener oberen und zugleich deckelnden Trendlinie, von welcher Brent zuletzt abgewiesen wurde. Die Volatilität blieb dabei hoch und der übergeordnete Trend bleibt bullisch einzuschätzen. Bislang wurde dabei die Unterstützung von 88,72 USD mit Bravour verteidigt. Doch wackelt die Zone sichtlich und ein Abtauchen unter 88,72 USD dürfte kurzfristig weiteres Abwärtspotenzial bis zur unteren Aufwärtstrendlinie in Verbindung der dortigen Unterstützung von 86,92 USD generieren.Diese Rücksetzer wären als gesunde Konsolidierung zu werten, von welcher in naher Zeit ein erneuter Auftrieb erfolgen könnte. Vorherige oder nachfolgende Preisaufschläge bis über 90,45 USD stellen in weiterer Folge neue Mehrmonatshochs bis mindestens 94,11 USD in Aussicht. Saisonal betrachtet erlaubt sich diese Konsolidierungs-/Seitwärtsphase ebenfalls bis Ende April.Rutschen die Preise jedoch unter die Unterstützung von 86,93 USD zurück, wäre mitsamt Bruch der Aufwärtstrendlinie von einer weiter fallenden Tendenz auszugehen. Die Unterstützung von 83,03 USD würde hier auf den Plan gerufen und sollte als nächster Ankerpunkt der sich dann ausdehnenden Preisschwäche dienen. In diesem Bereich verweilt gegenwärtig auch der gleitende 200-Tage-Durchschnitt (grüne Linie - EMA bei aktuell 83,39 USD) und dürfte zusätzlichen Halt bieten. Die Lage wäre spätestens dort neu zu bewerten.Nach den jüngsten Preissteigerungen erscheint eine Ausdehnung der aktuell bereits gestarteten Konsolidierung wahrscheinlich. Diese dürfte bis zur Kreuzunterstützung von 86,93 USD führen, bevor die Bullen wieder die Chance für eine Performance über 90,45 USD hinaus erhalten könnten. Die nächste Zielmarke wäre dann bei 94,11 USD zu lokalisieren.Die laufende Preisschwäche besitzt das Potenzial einer Ausdehnung bis 86,93 USD. Insbesondere bei einem Tagesschluss unter 88,72 USD. Rund um 86,93 USD wird es dann spannend. Sollte nämlich auch diese Zone aufgegeben werden, dürfte sich deutlicherer Abwärtsdruck einstellen und Brent bis zur Unterstützung von 83,03 USD zurückführen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.