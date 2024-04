Ryan McIntyre: Goldpreis schaut nicht zurück, jetzt für Silber positionieren

In einem Interview mit dem Investing News Network teilte Ryan McIntyre, geschäftsführender Gesellschafter von Sprott, seine Gedanken zu Gold mit, da das gelbe Metall in der Nähe von Allzeithochs gehandelt wird. Er merkte an, dass der Goldpreis seit dem Beginn der Rally Anfang März nicht mehr zurückgeschaut hat, und sagte, es gebe eine Lücke in der Nachfrage, die den Preis nach oben treiben könnte: Investitionen in ETFs. "Einer der ungewöhnlichsten Aspekte der Goldrally der letzten anderthalb Monate ist wahrscheinlich die Tatsache, dass die Goldbestände in den globalen ETFs weiter zurückgegangen sind", erklärte McIntyre. "Ich denke, dass dies ein sehr einzigartiger Umstand ist, der sich wahrscheinlich umkehren und zu den bereits recht guten Gewinnen des Goldpreises beitragen wird."Während Gold in der Vergangenheit eine starke Performance gezeigt habe, seien Goldaktien hinterhergehinkt, was die Anleger frustriert habe. McIntyre kommentierte, dass dieses Szenario ungewöhnlich sei und Goldaktien für ihn eine "taktische Gelegenheit" darstellten. "Meiner Meinung nach ist jetzt ein großartiger Zeitpunkt, um in Goldaktien zu investieren und sowohl vom Goldpreis als auch von der schlechten Stimmung im Goldminensektor selbst zu profitieren. Für mich ist es wahrscheinlich ein großartiger Zeitpunkt, um Anleger zu sein", meinte er.Auf die Frage nach Silber antwortete McIntyre, dass die Volatilität von Silber Investitionen erschweren könne, dass es aber wichtig sei, geduldig zu sein. "Was ich im Laufe der Zeit bei allen Rohstoffen beobachtet habe, ist, dass man für eine kurze Zeit diese Defizite verziechnen kann, und dann wachen die Leute eines Tages aus irgendeinem Grund auf, und plötzlich gibt es eine Bewegung, und der Preis läuft einem ziemlich schnell davon. Deshalb glaube ich, dass man sich immer positionieren sollte, auch wenn man nicht genau sagen kann, was passieren könnte. Man sollte sich auf jeden Fall im Voraus positionieren, und meiner Meinung nach ist das jetzt die perfekte Situation für Silber", so McIntyre.© Redaktion GoldSeiten.de