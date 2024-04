Globales Silberdefizit wird auch dieses Jahr weiter steigen

Das globale Silberdefizit wird voraussichtlich um 17% auf 215,3 Millionen Unzen im Jahr 2024 steigen, da die Nachfrage um 2% steigt, angeführt von einem robusten industriellen Verbrauch, während das Gesamtangebot um 1% sinkt, so Mining.com im Bezug auf den Branchenverband Silver Institute am Mittwoch. Silber, das in Schmuck, Elektronik, Elektrofahrzeugen, Solarmodulen und als Anlage verwendet wird, steht vor dem vierten Jahr eines strukturellen Marktdefizits."Das Defizit auf dem Silbermarkt trägt dazu bei, den Preis zu stützen und ihm einen festen Boden zu geben", erklärte Philip Newman, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Metals Focus, das den World Silver Survey für das Silver Institute erstellt hat. "Das Defizit ist im vergangenen Jahr um 30% zurückgegangen, aber in absoluten Zahlen ist es mit 184,3 Millionen Unzen immer noch erschreckend hoch. Das weltweite Angebot blieb weitgehend stabil bei rund einer Milliarde Unzen, während die industrielle Nachfrage mit einem Wachstum von 11% unglaublich gut lief," so Newman.Trotz der Knappheit schützen die sichtbaren Silberbestände sowie die hohen Metallbestände von Privatpersonen und Anlegern den Silbermarkt vorerst weiterhin vor einem Engpass. "Die sichtbaren Silberbestände und die außerbörslich gehaltenen Metallbestände sind nach wie vor beträchtlich. Ein Teil dieser Silberbesitzer könnte sich jedoch nicht von dem Metall trennen wollen, so dass es interessant sein wird zu sehen, welche Auswirkungen die anhaltenden Defizite auf den Markt haben werden", fügte Newman hinzu.Die Bestände in den Lagerhäusern der Rohstoffbörsen und in den Londoner Tresoren sind im vergangenen Jahr um 5% zurückgegangen und entsprechen dem Bericht zufolge Ende 2023 fast 15 Monaten des weltweiten Angebots. Der größte Teil des Rückgangs der gemeldeten Bestände fand in China statt, das in der Vergangenheit aufgrund der Silberproduktion aus importierten Basismetallkonzentraten ein Überschussmarkt war. "Der rasante Anstieg der lokalen industriellen Nachfrage (um 44%) verändert jedoch die lokale Angebots-/Nachfragedynamik und die Lagerbestände", so der Bericht.© Redaktion GoldSeiten.de